Ubisoft enterrará un tesoro de medio millón de dólares para que cualquiera lo encuentre

Assassin's Creed Black Flag Resynced es el próximo gran videojuego de Ubisoft. Es un remake del original y su temática está centrada en la piratería. La rivalidad entre Asesinos y Templarios se ve acompañada de grandes batallas navales y búsquedas de tesoros por todos los mares del Caribe. Desde Ubisoft han decidido que esto último es algo que a la gente le interesa mucho y es por eso que, a partir de noviembre de 2026, pondrá en marcha una búsqueda del tesoro oficial. Los jugadores más avispados podrán hacerse con las reliquias de Edward Kenway si son capaces de descubrir dónde está enterrado el premio, valorado en medio millón de dólares.

"Armado solo con tu ingenio y perseverancia, deberás resolver 15 acertijos para localizar un cofre escondido en algún lugar del Caribe y ganar un tesoro valorado en 500.000 $" explica la página web oficial. Para participar no es necesario tener conocimientos de la saga, aunque los más aficionados detectarán múltiples detalles que harán que sea más divertido. El ticket de entrada es comprar una caja con materiales para la búsqueda. El precio más bajo es de 35 $, aunque si quieres una versión física de dicha caja deberás pagar más. El tesoro está localizado en el Caribe y los jugadores deberán mandar su respuesta de forma digital.

"La primera persona en encontrar el cofre ganará el tesoro: un cofre lleno de monedas de oro y una calavera de cristal incrustada con una gema, por un valor total estimado de 500.000$". Eso sí, armaos de paciencia, porque el plazo estimado para resolverlo es de 2 a 5 años en base a la dificultad de los puzzles. Es también por eso que se han tomado medidas para garantizar el valor del tesoro. "El gramaje y la pureza de las monedas se ajustarán en función del momento en que se descubra el tesoro. Así, cuando se encuentre el cofre, las monedas de oro representarán un valor total de 300.000 € (350.000 $). Los 130.000 € (150.000 $) restantes están cubiertos por el valor material y artístico del cráneo de cristal". El ganador será llevado al Caribe para que desentierre personalmente el tesoro, dado que la investigación y participación será totalmente online.