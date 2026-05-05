Marina Rivers cuenta la enorme decepción que tuvo con Ibai tras su combate en La Velada del Año: "No puedes desbancar todo el trabajo que he hecho"

En un vídeo reciente publicado en YouTube, Marina Rivers ha repasado su experiencia en La Velada del Año 3, celebrada en 2023. La creadora se enfrentó entonces a Samy Rivers, logrando la victoria en un combate que, sin embargo, generó división entre los espectadores.

Desde el momento en que se anunció el resultado, parte de la audiencia cuestionó la decisión de los jueces, lo que derivó en una oleada de comentarios negativos dirigidos hacia Rivers. Según ha explicado ahora, ese contexto se vio agravado por una intervención posterior de Ibai Llanos, organizador del evento.

En otra situación completamente distinta, Ibai hizo una broma que hacía referencia directa al combate: "Te han robado más que a la Rivers mexicana en mi evento". Para Marina Rivers, ese comentario tuvo un impacto especialmente significativo. "Me quedé de hielo, tú no puedes decir eso y desbancar todo el trabajo que yo he hecho porque no es justo", ha afirmado en su vídeo, visiblemente afectada.

La influencer ha subrayado el esfuerzo previo al combate, que incluyó meses de preparación física y personal. "Que una persona haya apartado su vida cuatro meses para dejarse la piel… si unos jueces imparciales han decidido una cosa, la han decidido y punto, y hay que respetarlo", explicó. En ese sentido, defendió la legitimidad del sistema de valoración utilizado en el evento.

Rivers también planteó una reflexión sobre el papel del público en este tipo de competiciones. "Si no, no contrates a jueces y que vote el público y que ganen siempre los más famosos", señaló, antes de añadir que habría aceptado igualmente un resultado distinto: "Yo la hubiera respetado si hubiesen decidido que ganó ella".

El testimonio aporta una perspectiva posterior sobre uno de los eventos más seguidos del ámbito digital en España, poniendo el foco en las consecuencias emocionales que pueden derivarse de la exposición pública y de determinadas dinámicas dentro del entretenimiento en directo.