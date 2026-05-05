Pablo Vera y Manu Rivas la lían en el Camino de Santiago y celebran su llegada a la Plaza del Obradoiro con decenas de fans

Durante los últimos días, Pablo Vera y Manu Rivas han recorrido distintas etapas del Camino de Santiago, compartiendo su experiencia a través de vídeos y publicaciones en redes sociales. El seguimiento ha ido creciendo progresivamente, con miles de visualizaciones acumuladas en cada jornada del trayecto.

La llegada a Santiago de Compostela marcó el final del recorrido, pero también el inicio de una situación inesperada. Al acceder a la Plaza del Obradoiro, punto habitual de encuentro para peregrinos, ambos se encontraron con decenas de seguidores que habían acudido al lugar tras seguir su viaje en redes.

Las imágenes difundidas muestran un ambiente festivo, con grupos de jóvenes esperando su llegada, algunos portando móviles para grabar el momento y otros acercándose para saludarles personalmente. Entre los gestos más comentados destaca el de un seguidor que les entregó una tarta de Santiago, uno de los símbolos gastronómicos de la ciudad.

Aunque este tipo de concentraciones pueden generar cierta presión para quienes las protagonizan, ambos creadores reaccionaron con cercanía hacia los asistentes. En los vídeos compartidos tras el encuentro, se les ve interactuando con los fans, agradeciendo el recibimiento y reconociendo el carácter especial del momento tras varios días de esfuerzo físico.

El episodio refleja la capacidad de convocatoria que pueden alcanzar determinados perfiles digitales cuando trasladan sus contenidos al espacio físico. En este caso, una experiencia tradicional como el Camino de Santiago se ha visto atravesada por dinámicas propias de la cultura de internet, donde la audiencia no solo observa, sino que también participa activamente en los momentos finales del recorrido.