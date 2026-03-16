Pablo Vera habla de su ruptura con Fabiana Sevillano: "Fue el momento en el que más fondo toqué"

Pablo Vera ha hablado abiertamente sobre una etapa complicada de su vida en un vídeo publicado en TikTok. En la grabación, el influencer recordó el momento en el que puso fin a su relación con Fabiana Sevillano, una situación que, según explicó, marcó uno de los periodos más difíciles de su trayectoria reciente.

Durante su intervención, Vera relató que la ruptura se produjo el año pasado y que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo entre ambos. Aun así, el creador reconoce que aquel momento tuvo un fuerte impacto emocional. "El momento en el que más he tocado fondo en mi vida es cuando lo dejé con mi pareja el año pasado", explicó.

El influencer también reflexionó sobre una cuestión que afecta a muchos creadores de contenido que comparten su vida personal en redes: la mezcla entre relaciones sentimentales y proyectos profesionales. Según señaló, mostrar a la pareja en los vídeos puede generar una cierta dependencia laboral.

"La única putada de enseñar a tu pareja en redes es que a lo mejor te puedes sentir laboralmente dependiente de esa persona", comentó. En su caso, explicó que esa sensación se produjo tanto a nivel personal como profesional.

Vera reconoce que durante varios meses atravesó una etapa complicada en la que se sentía especialmente vulnerable. "Yo ahí estaba hundido, personal y laboralmente. Pasé unos meses muy malos", explicó. Según añadió, cree que su estado anímico incluso llegó a reflejarse en el contenido que publicaba en ese periodo.

Con el paso del tiempo, el creador asegura haber transformado esa experiencia en una oportunidad para reafirmarse en su trabajo. "Fue el momento en el que más fondo toqué, pero también en el que me dije a mí mismo que sí que valgo para esto y que podía seguir adelante sin depender de nadie", afirmó.

Pese a la dureza de aquel momento, Vera quiso subrayar que la relación con su expareja es actualmente cordial. "Con ella tengo muy buena relación a día de hoy, son cosas que pasan", señaló.

El vídeo ha generado numerosas reacciones entre sus seguidores, muchos de los cuales han valorado la sinceridad del creador al compartir una etapa personal que, según reconoce, marcó un punto de inflexión en su vida.