El mensaje de cumpleaños de Cristiano Ronaldo a IShowSpeed rompe un récord en Instagram

IShowSpeed es conocido, entre otras cosas, por su fanatismo desmesurado por Cristiano Ronaldo, al punto de haber convertido su admiración en un meme recurrente en sus directos. Durante su cumpleaños, ya había vivido un momento especial al recibir la inesperada visita de su novia, quien viajó a otro continente para sorprenderlo. Sin embargo, nada pudo prepararlo para lo que vendría después.

Cristiano Ronaldo, ídolo absoluto del fútbol mundial y la persona más seguida en Instagram, decidió dejar un comentario en una publicación de Speed felicitándolo: "¡Feliz cumpleaños, Speed! Espero que tengas un gran día. ¡Mantente salvaje y veloz!". El mensaje dejó en shock al streamer, quien no tardó en expresar su emoción con su comunidad. "Es el mejor regalo de cumpleaños que podría haber recibido", comentó Speed. "Literalmente grité e hice una voltereta en medio del aeropuerto. Lloré ahí mismo".

El comentario de Cristiano Ronaldo no tardó en hacerse viral, acumulando más de 2.3 millones de me gusta en Instagram y convirtiéndose en el segundo comentario más likeado en la historia de la plataforma. Lo curioso es que el propio Ronaldo ostenta el récord del comentario con más me gusta, el cual dejó en junio de 2024 en el anuncio de Mbappé sobre su fichaje por el Real Madrid.

Este episodio vuelve a demostrar el poder de Cristiano en redes sociales. No solo es la persona con más seguidores en Instagram, sino que también ha batido récords en YouTube, superando incluso a MrBeast en número de suscriptores obtenidos en 24 horas. Con más de mil millones de seguidores en todas sus plataformas, queda claro que la influencia del astro portugués sigue siendo imparable.