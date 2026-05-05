Metrika habla por primera vez sobre su fan acosadora: "A mí me gusta la obsesión que tiene conmigo"

Tener un acosador no es sencillo: eso es algo que hemos visto muchas veces en redes sociales. Sin embargo, el caso de Metrika ha sorprendido a todo el mundo. La conversación se originó en los perfiles sociales de la cantante, donde la propia protagonista decidió referirse a Nadia, una fan que, según ha explicado, ha protagonizado varios episodios de acoso hacia ella. Hasta ahora, la artista no había detallado públicamente su postura sobre el tema, más allá de menciones puntuales.

En su intervención más reciente, Metrika reconoció que en un primer momento la situación le generó incomodidad. "No os voy a mentir, a mí al principio me daba miedo", afirmó, en referencia a los comportamientos de esta seguidora. Sin embargo, su reflexión posterior ha sido la que ha generado mayor sorpresa entre sus seguidores.

Según explicó, tras pensar sobre lo ocurrido, ha modificado su percepción. "He estado reflexionando en la intimidad de mi casa y he pensado que a mí en verdad me gustan mucho las mujeres creepy", señaló. En ese mismo mensaje, añadió una frase que ha concentrado buena parte de las reacciones: "Me gusta esa obsesión que tiene Nadia conmigo, porque yo también la tengo conmigo misma".

El posicionamiento no se quedó ahí. En X, Metrika reforzó su mensaje con un tono más directo, reivindicando su vínculo con la fan en cuestión: "A mi Nadia la quiero yo. Quien se meta con ella se mete conmigo", escribió, en un comentario que ha circulado ampliamente en distintas plataformas.

Las palabras de la artista han generado interpretaciones diversas. Mientras algunos usuarios entienden sus declaraciones como una forma irónica o performativa de abordar la situación, otros han expresado preocupación por el hecho de que se normalicen comportamientos asociados al acoso. Por el momento, no se han ofrecido más detalles sobre la naturaleza concreta de los episodios mencionados ni sobre posibles medidas adoptadas.

La reacción de Metrika introduce un enfoque poco habitual en este tipo de casos, donde lo frecuente suele ser el distanciamiento público respecto a conductas invasivas. Su intervención ha situado el foco en la manera en que las figuras públicas gestionan la exposición y los límites en su relación con las comunidades digitales que las rodean.