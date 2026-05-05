MET Gala 2026: El regreso de Beyoncé, el cuadro de Madonna, Bad Bunny anciano y Sabrina Carpenter de cine

Celebridad, poder y vanguardia se dieron la mano este lunes en una Met Gala que, pese a la sombra de la polémica por el patrocinio de Jeff Bezos, logró silenciar cualquier boicot externo a golpe de puro espectáculo. Aunque las semanas previas estuvieron marcadas por carteles de denuncia en las calles de Nueva York, la realidad en la escalinata fue otra: una noche de calma tensa donde el único "incidente" fue un espontáneo interceptado en segundos, dejando todo el protagonismo a una temática, 'La moda es arte', que dejo la creatividad muy abierta entre los 400 elegidos.

Como no podía ser de otra forma, el olimpo de la música dictó sentencia. Beyoncé paralizó el tiempo al reaparecer en el evento una década después, y no lo hizo sola: escoltada por Jay-Z y una ya icónica Blue Ivy, la "Queen Bey" deslumbró con un vestido transparente bajo un esqueleto plateado que parecía fundirse con su propia anatomía, coronado por una capa de plumas que gritaba soberanía. A su lado, Madonna demostró por qué sigue siendo la reina de la provocación; lejos de limitarse a vestir un traje, la ambición rubia ejecutó una performance gótica cargada de simbolismo, luciendo un barco fantasmagórico sobre su cabeza mientras avanzaba unida por cordones umbilicales de tela a un séquito de jóvenes vendados.

La música se convirtió en el lienzo perfecto para este código estético. Desde el ya legendario Bad Bunny transformado en un anciano hiperrealista, hasta una Katy Perry que ocultó su rostro tras una máscara de espejos que fragmentaba los flashes de los fotógrafos, el nivel de riesgo fue absoluto. Doechii, fiel a su espíritu disruptivo, optó por la crudeza de caminar descalza, envuelta en un turbante que desafiaba las convenciones del lujo tradicional. En ese mismo espectro visual, Sabrina Carpenter aportó el toque cinematográfico de la vieja escuela, contrastando con la propuesta arquitectónica de Lisa, quien dejó a todos boquiabiertos con una estructura que nacía de su brazo para envolver su cabeza.

El cierre de la velada cumplió con la tradición más esperada: el despliegue de Rihanna. Llegando con ese "fashionably late" que solo ella puede permitirse, la de Barbados apareció junto a A$AP Rocky envuelta en una escultura textil de satén y pedrería. Su look, una oda a las caracolas de su tierra natal, fue el broche de oro para una alfombra roja donde la línea entre el vestuario y la obra de museo se borró por completo. Puede que no todas las divas interpretaran el dress code de la misma forma, pero lo que es innegable es que este 2026 nos ha regalado una galería de imágenes que ya son historia viva de la cultura pop.