Lola Lolita se sincera sobre su historia de amor con Alonso López: "No lo había planeado, me dejé llevar"

Convertida en una de las influencers más populares del momento, Lola Lolita no se ha perdido la cena inaugural que ha dado el pistoletazo de salida a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en el Teatro Real. Espectacular con un minivestido joya con sobrefalda de satén negro a modo de lazada deshecha -un diseño exclusivo de De la Cierva y Nicolás- la creadora de contenido se ha sincerado como nunca sobre su relación con el piloto de motociclismo Alonso López, que se confirmaba el pasado noviembre después de varios meses de rumores cuando la pareja, confirmando que lo suyo estaba totalmente afianzado, compartió su primera imagen juntos en redes sociales durante un viaje a Maldivas.

"Estoy enamoradísima, sí, sí, al final sí. No es algo que yo hubiese planeado o que quisiese conseguir. Simplemente me dejé llevar y al final, pues, algo tiene que pasar" ha confesado, reconociendo que aunque quería disfrutar de su soltería tras su ruptura con Isaac Belk en diciembre de 2024, el motociclista se cruzó en su camino y no se lo pensó: "Llega cuando llega. Uno no puede planear la vida, porque al final la vida le hace pa-pa".

Al igual que ella, también su íntima amiga Victoria Federica está atravesando un gran momento a nivel sentimental junto a Jorge Navalpotro, con el que ha 'oficializado' su noviazgo asistiendo con el empresario al desfile de Dior en la Semana de la Moda de París. "Es un chico muy majo la verdad. Me encantan. Mientras que ella esté feliz, la quiera y la cuide, yo más que encantada" ha expresado Lola Lolita, revelando que ve a la sobrina del Rey Felipe VI "súper, súper, súper" feliz y enamorada.

En cuanto a sus proyectos profesionales, la influencer nos ha contado que le espera una agenda de lo más intensa en los próximos meses, ya que "estoy preparando a tope el 'Lola Lolita Land 3', que este año es Circus, un espectáculo dentro de una carpa de circo enorme que vamos a montar en IFEMA, el 23 de mayo". "También con otro proyecto que acabo de terminar de grabar en mi casa y que también saldrá en mayo, es como una especie de docu-reality, que digamos, con invitados, charlas, juegos... como que el espectador se puede sentir dentro de mi casa sin estarlo, así que muy guay la verdad" ha desvelado, confirmando que Alonso será uno de los protagonistas.