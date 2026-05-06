Ibai habla sobre la situación sobre Rōnin FC y desvela cuánto cobran los jugadores: "No podemos seguir pagando el piso a los jugadores"

Ibai Llanos impulsó en agosto de 2025 Rōnin FC, un proyecto que compite en Cuarta Catalana con un enfoque híbrido entre deporte tradicional y creación de contenido. En su primera temporada, el equipo logró el ascenso desde la Cuarta Catalana, consolidando su visibilidad en plataformas como Twitch.

En un vídeo reciente, el creador de contenido ha abordado la sostenibilidad del proyecto, poniendo el foco en uno de los gastos más relevantes: el alojamiento de los jugadores. "Gastamos más de lo que nos gustaría porque tenemos un piso alquilado para los jugadores, pero ahora se va a acabar", explicó. Según detalló, el contrato de alquiler finaliza en mayo y no será renovado, en parte porque la temporada ya ha concluido.

Esta decisión implica un cambio en el perfil de los futbolistas que podrán formar parte del equipo. Ibai señaló que el club priorizará a jugadores de Cataluña o con capacidad para gestionar su propia vivienda. "Los que no lo sean va a ser difícil que jueguen en Rōnin", afirmó, dejando entrever una adaptación a las limitaciones presupuestarias.

El streamer también aprovechó para ofrecer datos sobre los ingresos de los jugadores, diferenciando entre quienes compiten únicamente en Rōnin y aquellos que participan además en Kings League con Porcinos FC. Según explicó, estos últimos cuentan con una doble fuente de ingresos.

"Hay jugadores de la Kings League que cobran 400 euros por partido", señaló, añadiendo que algunos perciben entre 1.600 y 2.000 euros mensuales, a lo que se suma el sueldo que reciben en Rōnin. En contraste, los futbolistas que solo compiten en el club lo hacen por cantidades inferiores. "En Porcinos se cobra mucho más que en Cuarta Catalana", resumió.

Las cifras aportadas dibujan un modelo en el que conviven estructuras económicas muy distintas dentro del mismo ecosistema deportivo, combinando fútbol amateur con ligas emergentes de carácter más mediático.