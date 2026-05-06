TheGrefg responde a Satu, su ex cámara, después de ser acusado por él de explotación laboral: "Él era un cámara freelance, como tanta gente con la que he trabajado"

TheGrefg ha dedicado un directo específico a responder a las críticas formuladas por Satu, su ex cámara, con quien colaboró durante varios años. La polémica surgió tras una entrevista en la que el ex cámara describía su etapa profesional como marcada por la inestabilidad y cuestionaba la ausencia de un contrato formal.

En su intervención, TheGrefg ha defendido que la relación laboral se desarrolló bajo un formato habitual dentro del sector audiovisual vinculado a creadores digitales. "Yo con Satu trabajaba, igual que he trabajado con mucha gente a lo largo de mi carrera, como un cámara freelance", explicó. Según detalló, este modelo implica colaboraciones puntuales, sin exclusividad, en las que el profesional presta servicios concretos y recibe una compensación por ello.

El streamer insistió en que esta fórmula sigue siendo común en su entorno actual. "Hoy en día, con Alberto, mi cámara, aunque trabaje mucho con él, la relación que tengo con él es de cámara freelance", señaló, poniendo como ejemplo su dinámica presente. En el caso de Satu, recordó que el contacto se produjo cuando él acababa de instalarse en Andorra y necesitaba apoyo para grabaciones específicas.

Además, TheGrefg defendió las condiciones económicas de aquella etapa. "A mí los creadores me venían y me decían que pagaba mucho a Satu", afirmó, rechazando la idea de que hubiera existido un trato inadecuado. También mostró su desconcierto ante el momento en que han surgido las críticas: "Para que ahora, después de tres años, venga Satu a decirme estas cosas… no lo entiendo".

El creador añadió que ha intentado aclarar la situación en privado. Según su versión, tras contactar con Satu, este le habría transmitido que no tenía problemas personales con él y que en la entrevista hablaba positivamente en algunos aspectos. "Me ha dicho que no tiene ningún problema conmigo… ¿Cómo me tomo yo esto?", concluyó.

Por último, varios creadores de contenido e, incluso gente que ha trabajado con TheGrefg, han salido en defensa del murciano en las últimas horas, desmintiendo la versión de Satu.