Quevedo resta importancia a la amenaza de la IA en la música: "La IA no tiene gracia ni sentimiento"

En las últimas semanas, la conversación sobre el uso de inteligencia artificial en la música ha ganado fuerza dentro de la industria. Herramientas capaces de imitar voces, generar melodías o producir canciones completas han despertado entusiasmo en algunos sectores tecnológicos y preocupación entre parte de los músicos y compositores. En ese contexto, Quevedo ha querido mostrar una postura alejada del alarmismo.

El artista fue preguntado sobre esta cuestión durante una entrevista con Chente Ydrach, coincidiendo con la promoción de El Baifo, el trabajo con el que ha regresado tras uno de los periodos de mayor exposición mediática de su carrera. Su respuesta fue clara: "No es una amenaza. A los artistas lo que les hace ser artistas es su contexto".

Durante la conversación, el canario explicó que el vínculo entre un músico y su audiencia no depende únicamente del sonido, sino también de la historia personal que hay detrás de cada canción. Para ejemplificarlo mencionó a Anuel AA y señaló que muchas personas conectan con sus temas porque perciben que existe una experiencia real detrás de las letras.

Según Quevedo, la inteligencia artificial puede replicar estructuras musicales o voces, pero no puede reproducir aquello que convierte una canción en algo cercano para el oyente. "La IA no tiene contexto, no tiene peso. No hay historia detrás, no tiene gracia ni sentimiento", afirmó durante la entrevista. El cantante añadió que cuando un artista habla de su propia vida es cuando el público encuentra motivos para identificarse con él.

Las declaraciones llegan en un momento en el que numerosos músicos, productores y discográficas debaten sobre los límites éticos y creativos de estas tecnologías. Mientras algunos artistas exploran nuevas herramientas basadas en IA para componer o producir, otros mantienen dudas sobre el impacto que podrían tener en el futuro de la creación musical.