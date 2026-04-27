Quevedo reivindica la independencia de su trayectoria: "Nunca he pagado promo por un tema"

Quevedo ha vuelto al ruedo con El Baifo, su tercer álbum. Y eso, por supuesto, viene acompañado de una gira por diferentes medios. En una entrevista reciente concedida al canal Grimey TV, el artista ha querido matizar algunas ideas extendidas sobre su ascenso en la industria musical, especialmente aquellas relacionadas con el respaldo económico o las campañas de promoción.

Durante la conversación, el cantante insistió en que su carrera se ha construido sin apoyo externo en sus primeras etapas. "En mi carrera no ha habido ni un sello detrás. No ha habido dinero de nadie detrás. Es todo a pulmón: yo consigo algo, me pago un videoclip, me pago mis cosas...", explicó, subrayando la independencia con la que ha desarrollado su proyecto artístico desde sus inicios.

En esa misma línea, Quevedo negó haber recurrido a estrategias de promoción pagadas para impulsar su música. "No he metido dinero en promo en mi puta vida", afirmó de forma directa. Sus palabras apuntan a una narrativa de crecimiento orgánico, apoyado principalmente en la recepción del público y en la difusión en plataformas digitales.

El artista también reflexionó sobre sus propias expectativas al comenzar su carrera, señalando que su recorrido ha superado las previsiones iniciales. "He llegado más lejos de lo que se suponía que iba a llegar", reconoció. A partir de ese punto, situó su objetivo actual en una dimensión más amplia: "Mi objetivo ahora es hacer un legado con mi carrera".

Estas declaraciones coinciden con el lanzamiento de El Baifo, su tercer álbum de estudio, concebido como un homenaje a las Islas Canarias. El proyecto ha tenido una recepción inmediata en plataformas como Spotify, donde ha debutado con alrededor de 10 millones de reproducciones en sus primeras horas, consolidando la posición del artista dentro del panorama musical en español.

El contexto de éxito del disco contrasta con el énfasis que Quevedo ha puesto en su independencia, un elemento que ha querido destacar en paralelo a la promoción de este nuevo trabajo.