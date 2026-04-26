Con qué cantante de reggaeton compartes signo del zodiaco

Aries: Paulo Londra

Aunque a los Aries les gusta cambiar su rutina, algo nos dice que muchos de los cambios bruscos que ha vivido Paulo Londra a lo largo de su trayectoria no fueron decisión suya.

Tauro: Farruko

Los Tauro imponen, y Farruko es prueba de ello.

Géminis: Tony Dize

Un clásico del reggaeton, y uno de los pocos Géminis que se pueden encontrar en este género musical.

Cáncer: Duki

Aunque es uno de los más jóvenes de esta lista, ya ha generado el impacto suficiente para ser el Cáncer más destacado.

Leo: Feid

Lo mismo ocurre con Feid: dentro de los pocos que han nacido bajo el signo de Leo, él es uno de los más reconocidos.

Virgo: De la Ghetto

Pocos Virgo se dedican a campos artísticos; pero cuando lo hacen, llegan lejos.

Libra: Tito el Bambino

Otra cosa no, pero románticas son mucho las canciones de Tito el Bambino, como buen Libra que es.

Escorpio: Young Miko

Una actitud como la de Young Miko solo podría darse en un Escorpio.

Sagitario: J Álvarez

Otro clásico del género, y uno de los poquísimos que nacieron bajo el signo de Sagitario.

Capricornio: Yandel

Una leyenda viva, como casi todos los Capricornio que se ponen un propósito y lo persiguen de forma incansable.

Acuario: Daddy Yankee

Acuario es el mes más poblado en lo que a cantantes de reggaeton se refiere; numerosas leyendas del género nacieron en este mes. Pero, si hay que elegir solo a una, toca poner a Daddy Yankee.

Piscis: Ivy Queen

También son muchos los Piscis que deciden hacer reggaeton, aunque este choque con su sensibilidad característica. De todos ellos, Ivy Queen es, sin duda, la que más influencia ha tenido en la forma en la que todos entendemos el reggaeton.