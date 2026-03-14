Puede que estés equivocado con tu signo del zodiaco: así es como puedes saber cuál es tu signo de verdad

Sin importar si sientes o no interés por la astrología, es probable que sepas cuál es tu signo del zodiaco. Son muchas las guías que puedes encontrar online y que te dicen de qué día a qué día del año se incluyen los nacidos bajo cada signo, y si tu cumpleaños está comprendido entre esas fechas, es porque perteneces a ese signo. Pero, en realidad, estas fechas no siempre se cumplen, ya que el comúnmente conocido como "signo del zodiaco" es, en realidad, el signo solar; es decir, la constelación sobre la que estaba el Sol en el momento en el que naciste.

Esto significa que hay algunos años en los que esas fechas orientativas no se cumplen con exactitud: puede que el sol estuviese todavía en una constelación anterior o que ya hubiese cruzado a la siguiente en el momento exacto en el que tú naciste. La única forma de saber con seguridad cuál es tu signo del zodiaco es calcular tu carta astral, y que esta te diga cuál era la posición exacta del sol en el momento en el que naciste.

Así, hay personas que, si nacen en los días que rodean al cambio de un signo al otro, pueden presentar distintos signos del zodiaco, a pesar de haber nacido en el mismo día. El año en concreto en el que hayas nacido o la hora del día en que llegaste al mundo influye mucho, así que investiga tu caso particular para descubrir si en realidad has vivido engañado toda tu vida. ¡Son muchos los que sentían que su signo del zodiaco no los representaba, hasta que finalmente se enteraron de que pertenecían a uno de sus signos vecinos!