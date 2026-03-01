¿Por qué los Géminis tienen tan mala fama? La verdad detrás del signo del zodiaco más criticado

¿Son falsos?

La crítica que más se les hace a los Géminis es que se comportan de forma distinta con las personas según lo que les interesa obtener de ellas; es decir, se les acusa de ser unos falsos de manual. Aunque es cierto que un Géminis en su forma más tóxica puede ser una persona muy falsa, cuando saben canalizar su talento correctamente se convierten en personas con una gran capacidad para liderar, comprender a los demás y prever los conflictos antes de que ocurran, gracias a su habilidad para leer al resto.

¿Son infieles?

También se dice que los Géminis son infieles, y que no dudan en tirar por la borda sus relaciones de pareja si creen que pueden aspirar a algo mejor. Un Géminis con malas intenciones será capaz de ponerle los cuernos a su pareja si con eso consigue un beneficio propio lo suficientemente grande, pero la mayoría de ellos saben mantenerse a raya cuando la pareja con la que están es buena compañera de vida.

¿Son traidores?

Además, hay quien critica a los Géminis por cambiar de bando según les place. Por ejemplo, pueden dejar tirados a sus compañeros, marcharse de su puesto de trabajo o abandonar a un amigo en un mal momento, si con eso obtienen un beneficio propio mayor. Su ambición no conoce límites, y siempre miran más por sí mismos que por los demás; pero también son muchos los Géminis que, más allá de la ambición, tienen inteligencia, y saben ver que la lealtad a alguien es la mejor inversión para ellos mismos.