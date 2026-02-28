Qué hacer si tu pareja y tú estáis en etapas vitales diferentes

Hablar claro

La mejor manera de hacer que este tipo de relación funcione es expresarse siempre con claridad. Es fácil que las personas escondan sus sentimientos y frustraciones para no poner en peligro lo que se ha construido, pero todo eso que se tapa acaba saliendo en el peor momento, de golpe y de forma muy destructiva. Hablad las cosas con calma y en el momento en el que surgen.

Cero impulsos

No toméis decisiones impulsivas que puedan afectar a la relación: un cambio en un puesto de trabajo, el comienzo de unos nuevos estudios, la adquisición de una vivienda… Todas esas decisiones deben tomarse de manera reposada y habiéndolas hablado antes con la pareja, para conocer todas las formas en las que pueden afectar a la relación.

Flexibilidad

Aquí no sirven imposiciones: hay que estar dispuesto a ser flexible, y a entender que esa persona está en un momento vital diferente, y que tú, como pareja, no puedes ser una traba para sus objetivos. Hay que aplicar la empatía y estar dispuesto a ceder en aquello que es importante para la otra persona, aunque suponga un fastidio a nivel personal.

Hacer planes

La mejor manera de pasar ese tiempo hasta que ambos estéis en etapas vitales similares es hacer planes juntos, aunque todavía no se vayan a llevar a cabo. Podéis charlar a menudo de las cosas que os apetece construir juntos en el futuro: eso hará que la espera sea mucho más amena y os ayudará a hacer una puesta en común sobre un montón de temas importantes.