Las mujeres mayores tienen más orgasmos en pareja que las jóvenes: estas son las tasas de clímax sexual en España por edad

La brecha de género

El estudio muestra cómo la brecha entre hombres y mujeres que alcanzan el orgasmo en pareja es mucho mayor en el rango de 18 a 24 años de edad que en el resto. Según aumenta la edad de los encuestados, menor es la diferencia entre hombres y mujeres satisfechos en este aspecto.

Más años, más experiencia

Las mujeres de más de 65 años son las que más alcanzan el orgasmo en pareja, con una diferencia de apenas cuatro puntos con respecto a los hombres de la misma edad. Esto puede estar relacionado con que los años de experiencia sexual ayuden a las mujeres a manifestar sus necesidades y a ser más exigentes con sus parejas sexuales. Llama la atención que, mientras que la cifra de mujeres que alcanzan el orgasmo sube drásticamente a partir de los 45-54 años, la de hombres baja ligeramente.

Posibles sesgos

Este estudio ha sido realizado por una web que ofrece productos sexuales, y aunque en el caso de los jóvenes puede no influir tanto, sí que es posible que haya existido un sesgo en los encuestados de edades más avanzadas. Las personas de más edad que utilizan este tipo de productos tienen, de por sí, una mayor predisposición a ser sexualmente más conscientes, y eso puede hacer que estas cifras no reflejen con fidelidad las experiencias de la población general.