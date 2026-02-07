¿A qué edad pierden la virginidad los españoles? Las diferencias entre hombres y mujeres

Datos generales

La edad media a la que se pierde la virginidad en España es de 18,3 años, y cerca de la mitad de los españoles tiene su primera relación sexual entre los 17 y los 20 años. La cantidad de personas que pierde su virginidad después de los 40 años es prácticamente nula, y menos de un 1% la pierde entre los 31 y los 40.

Por género

Los hombres tardan un poco más que las mujeres en perder la virginidad: ellos tienen su primera relación sexual, de media, a los 18,6 años; ellas, en cambio, a los 18,1. Se observa, además, una enorme diferencia entre la cantidad de mujeres y de hombres que pierden la virginidad entre los 14 y los 16 años: en el caso de ellos, es el 23,9%; en el de ellas, el 31,7%.

Les gustan mayores

De esa cifra anterior se puede deducir, con ciertas pinzas, un dato preocupante: son bastantes las mujeres que pierden la virginidad siendo menores de edad con hombres que ya son adultos. En general, hay un desajuste de entre un 5 y un 10% en todos los rangos de edad, lo que significa que las parejas sexuales se forman, habitualmente, con una diferencia de edad, siendo la mujer la más joven por 2 a 5 años de diferencia.