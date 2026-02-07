Cómo saber si estás a punto de liarte con un facha: las pistas que te ayudarán a detectarlo

Instagram follows

Las cuentas a las que siga tu cita en Instagram te revelarán mucho sobre sus gustos y su ideología: observa si sigue a ciertos políticos u organizaciones en concreto, o si tiene entre sus follows a algún personaje de las redes que haya hecho declaraciones controvertidas.

Banderitas

Mira las fotos de sus perfiles en redes y detecta aquellas banderas que puedan revelarte más sobre sus sentimientos nacionalistas. Aunque no sean algo que confirme la ideología política de una persona, sí que te servirán para estar más alerta.

Observa los outfits

Hay ciertas marcas de moda, o incluso estilismos al completo, que son característicos de las personas con ideología ultraderechista. Observa bien las fotos que tengas a tu alcance y comprueba cómo viste tu cita, y también su entorno.

Mira a sus amigos

Echa un vistazo también a los perfiles en redes de aquellos que parezcan ser sus amigos más cercanos. Aunque los detalles sobre tu cita no te aclaren muchos detalles, lo que publiquen sus amistades sí que puede guiarte para saber en qué tipo de entornos se mueve.

Saca temas controvertidos

Por último, si no ha habido forma de aclarar la ideología de tu cita, o si tienes sospechas sin confirmar, saca algún que otro tema controvertido la próxima vez que os veáis. Es importante que lo hagas en persona, y no por texto, para poder comprobar mejor cuál es su respuesta inmediata e improvisada.