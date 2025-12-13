Qué es el MBTI, el test de las 16 personalidades que está de moda en redes y en apps de citas

Si has pululado por las redes o por las apps de citas últimamente, es probable que te hayas cruzado con unas extrañas siglas que no parecen tener ningún sentido, como ISFP, ENTJ o ESTP. Todas estas son categorías del test de las 16 personalidades, conocido con el nombre oficial de MBTI. Analiza cuatro aspectos de la personalidad de cada individuo, en base a dos posibilidades para cada uno de esos aspectos: introversión/extroversión, observación/intuición, pensamiento/sentimiento y juicio/percepción.

Existe un test oficial de considerable duración (10-15 minutos, aproximadamente) con preguntas que evalúan cómo de cerca está una persona de cada una de esas posibilidades en cada rasgo. La combinación de los cuatro da lugar a uno de los 16 tipos de personalidad, que tiene asociadas una serie de características, fortalezas y debilidades. Hay algunos tipos de personalidad que son muy habituales en la población, y otros que son más extraños, debido a que hay combinaciones de rasgos que son más complicadas de encontrar.

También existen una serie de relaciones de compatibilidad entre estos 16 tipos, y esa es la razón por la que en los últimos años se han incorporado como detalle a especificar en las apps de citas, como Tinder. Eso sí, puede ser algo que limite las posibilidades de éxito en estas apps, ya que hay combinaciones que son absolutamente desastrosas, en el plano hipotético.

Hay países en los que, incluso, el MBTI se ha convertido en un test habitual en las entrevistas de trabajo, de forma discriminatoria. En Corea del Sur, por ejemplo, son muchas las empresas que descartan a todos los candidatos que sean del tipo "Introvertido", y hay otras que buscan candidatos que encajen bien con las personalidades de los miembros del equipo en el que van a tener que trabajar. ¡Aunque ya hay quien está aprendiendo a responder al test de la forma en que las empresas prefieren!