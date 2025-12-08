Cómo conseguir la PEP si has tenido una relación sexual de riesgo

Qué es la PEP

La Profilaxis Post-Exposición o PEP es un tratamiento médico que tiene una duración de 28 días y que se administra a personas que no tienen VIH o que desconocen si lo tienen, y que han mantenido una relación sexual de riesgo en las 72 horas previas a la primera dosis administrada. Solo debe utilizarse como remedio de emergencia, y siguiendo al pie de la letra las indicaciones médicas, ya que su objetivo es contener la expansión del virus, en caso de que haya habido contagio.

Qué diferencias hay entre la PrEP y la PEP

La PrEP es una forma de prevención de contagio del VIH que se consume diariamente por vía oral, o cada dos meses si es a través de inyecciones. Su objetivo es prevenir el contagio, no contener la expansión del virus una vez haya existido dicho contagio. Se receta a cualquier persona que desee tomarla y que cumpla con varios requisitos de un listado cerrado, entre los que se incluye, por ejemplo: trabajadores sexuales, hombres homosexuales, personas que tengan relaciones sexuales anales sin protección, personas que tengan varias parejas sexuales en un corto periodo de tiempo y un uso irregular del preservativo, personas que comparten agujas para administrarse drogas, etc.

Cómo conseguir la PEP

La PEP se administra en las urgencias hospitalarias. Acude al hospital público que desees, explica que necesitas que te administren la PEP y los profesionales de la salud de ese centro te atenderán. No olvides que la primera dosis debe tomarse menos de 72 horas después de la relación de riesgo; cuanto antes se administre, menos riesgo tendrás de contagiarte de VIH.

Qué hacer si han pasado más de 72 horas

Deberás acudir igualmente a urgencias y explicar tu situación. Llevarán a cabo los tests pertinentes y te seguirán citando para llevar un control de tu salud.

Advertencias

La PEP no debe percibirse como una opción más de prevención de contagio del VIH, es un recurso de emergencia. Si quieres prevenir el contagio del VIH, debes utilizar preservativo en tus relaciones sexuales, y también puedes tomar PrEP si lo deseas. Acude a tu médico de cabecera y manifiesta tu deseo de que te administren la PrEP, y lo harán, si cumples con al menos dos de los requisitos del listado oficial.