Qué es Doxy, el antibiótico que está popularizándose para prevenir ETSs como la sífilis o la clamidia

Después de varias décadas con los datos sobre enfermedades de transmisión sexual a la baja, las cifras están volviendo a subir de forma alarmante, debido a que muchos jóvenes no consideran que estas enfermedades sean tan graves como para tomar precauciones durante el sexo. Los avances en los tratamientos contra el sida y la aparición de la pastilla PrEP ha hecho que muchos bajen la guardia ante otras ETSs que también tienen consecuencias graves para la salud de las personas, pero que no son tan conocidas. Para intentar solventar este problema, muchos están apostando por un antibiótico llamado doxiciclina para profilaxis posexposición; Doxy, para los amigos. Te explicamos en qué consiste su toma.

Los antibióticos sirven para luchar contra las infecciones bacterianas que se desarrollan en nuestro cuerpo. Doxy no está especialmente formulado para luchar contra las ETS, sino que se utiliza como prevención para numerosas infecciones: neumonía, enfermedad de Lyme, acné, rosácea, malaria… Pero también ayuda a reducir las posibilidades de desarrollar ETSs como sífilis o clamidia, si se toma a las pocas horas de que haya existido el contacto sexual.

Es importante recordar que Doxy no evita el desarrollo de enfermedades virales como el VIH o la viruela del mono. La única forma de protegerse contra todas ellas es utilizar métodos de barrera tanto en el sexo oral como en el anal/vaginal/del orificio frontal. Pero está bien saber que existen métodos como estos para cuando ocurra algún accidente, o como forma de prevención extra. Si decides recurrir a alguno de ellos, recuerda preguntar a tu médico o al farmacéutico para entender bien cómo debes realizar las tomas, y no olvides que la primera de esas tomas debe hacerse cuanto antes. Doxy no es infalible: los estudios señalan que previene dos de cada tres infecciones, y la gonorrea, por ejemplo, ya se ha hecho resistente a él en algunas cepas; así que recuerda llevar siempre otros métodos de prevención contigo. Doxy es un miembro del equipo, pero nunca debe luchar en solitario.