Por qué tienes menos sexo en verano: la explicación científica

Poco importa que seas team calor o team frío: las temperaturas desorbitadas que está habiendo estos días en España no gustan a nadie. La salud de todos se pone en jaque durante estos días, en los que es especialmente importante vigilar la cantidad de agua que bebemos y los momentos en los que decidimos salir a la calle. Además, hay un aspecto de nuestra rutina que está especialmente afectado por las altas temperaturas: la vida sexual.

Las parejas acostumbran a tener mucho menos sexo durante los días de calor, debido a que es una actividad en la que la temperatura corporal y la del espacio en el que se está aumentan de forma notable, como consecuencia del ejercicio físico. Pero, ¿si no dejamos de ir al gimnasio, por qué las parejas deciden reducir la cantidad de sexo que mantienen?

El calor es una causa de ansiedad para el ser humano. Estamos diseñados para que las temperaturas altas generen una alarma y una incomodidad en nosotros, ya que afectan negativamente a nuestro estado de salud. Cuanto más nos incomode el calor, más probabilidades tendremos de buscar un refugio fresco y seguro en el que resguardarnos, para aumentar así nuestras probabilidades de supervivencia.

Hoy en día, esa ansiedad se traduce en un deseo por reducir todas esas actividades movidas que en otros momentos del año nos generan placer: no querrás salir a pasear por la playa hasta que baje el sol, a pesar de que te encante caminar junto al mar; no querrás visitar un parque de atracciones, a pesar de que te diviertan; y tampoco querrás tener sexo con la misma frecuencia, a pesar de que tú y tu pareja estéis perfectamente.

Una buena forma de no perder totalmente la vida sexual en verano es mantener esas relaciones a primera hora de la mañana, ya que es cuando se registran las temperaturas más bajas. ¡Y quienes no sean así de mañaneros, no tendrán más remedio que hacerlo con calor o esperar a que la ola de calor se relaje!