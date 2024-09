¿Hay que ducharse cada día? El debate llega de nuevo a las redes

¿Te duchas a diario? ¿De forma frecuente, al menos? ¿Te pasas el fin de semana sin pisar el baño y ya que estás sigues así hasta el siguiente? Los ritmos de ducha, baño e higiene son tan personales como importantes de cara a las relaciones sociales. Así que cuando el New York Post lanza un tuit indicando "Las duchas diarias son puramente 'performativas' y no tienen ningún beneficio real para la salud, insisten los expertos", las redes sociales se encienden.

A partir de aquí se han establecido dos bandos, según estén de acuerdo o no con estas afirmaciones. Aun así, las principales respuestas han sido las de las personas que dicen que, oye, ducharse es sano y más si te vas a ver con gente. ¿Algunas de las reacciones más destacadas? "¿Qué pasa con la gente blanca y el baño? ¿Por qué lo odian tanto?".

"Mi tío Gary lleva años diciendo esto".

"¿Performativas? ¿Para quién o para qué? ¿La cortina de la ducha?".

"Creo que la gente se ducha para no oler mal. Espero que esto te sirva de ayuda".

"Yo cada vez que me ducho".

"Seguimos recibiendo artículos como este cada pocos meses porque prefieren decirnos que usemos menos agua que decírselo a los hoteles con piscinas de olas que están literalmente en la playa".

Así las cosas, el debate está servido, aunque bastante virado hacia un lado: el de no oler mal y tener higiene. Aunque no dudamos de que los expertos del New York Post son gente normal que ha hecho sus estudios, tampoco dudamos de que una buena ducha siempre ayuda no solo a oler mejor, sino a aclarar los pensamientos y tener un rato para uno mismo. Además, ¿acaso no hay placer en cantar en la ducha?