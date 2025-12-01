EXPRESIONES TÍPICAS
20 palabras y expresiones navarras que todos deberíamos usar
Recopilamos 20 palabras y expresiones típicas de Navarra y Pamplona, desde borota a villavesa.
Seguimos recopilando expresiones y palabras típicas de las distintas regiones y comunidades autónomas de España. Nuestro viaje nos lleva ahora a Navarra, especialmente a Pamplona, dónde vamos a descubrir 20 expresiones en las que se nota la influencia del euskera pero también del castellano. Nuestro compañero Guillermo Fernández de Lascoiti nos ha ayudado a seleccionar estas 20 palabras y expresiones navarras.
1. Borota
Hacer borota es hacer pellas o novillos. Saltarse las clases.
2. Canso
En sus dos variantes, la de cansado y la de cansino, pesado: Estoy canso. Este tío es muy canso.
3. Chabisque
Es el pipote o local en el que se reúne una cuadrilla de amigos.
4. Chandrio
Algo que es un desastre o un lió total.
5. Chirriarse
Calarse o empaparse por completo.
6. Epa
Saludo típico. Versión foral del saludo norteño "aúpa".
7. Jarreando
Cuando está lloviendo muy fuerte, a mares o diluviando.
9. Jumarra
Humareda.
10. Lacha
Me da LACHA: cuando te avergüenzas de algo.
11. Laminero
Ser laminero: Ser muy goloso.
12. Mandarra
Delantal.
13. Pantaloneta
Pantalón corto.
14. Pozal
Un cubo, una copa en vaso de cubata.
15. Reglote
Eructo.
16. Tabardo
Abrigo gordo de invierno.
17. Trascao
Expresión que usa cuando le pides un bocado de comida a alguien. Por ejemplo un mordisco de un bocadillo.
18. Txirrinta
Tener capricho o ganas de algo o por algo.
19. Zacuto
Macuto, mochila o bolsa.
20. Villavesa
Así se llama a los autobuses en Pamplona. Antiguamente, la línea de autobús urbano de Pamplona, cubría únicamente el recorrido entre Pamplona y Villava (localidad pegadica a la vieja Iruña). De ahí a que se conociera al bus como Villavesa.
