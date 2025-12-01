20 palabras y expresiones navarras que todos deberíamos usar

Seguimos recopilando expresiones y palabras típicas de las distintas regiones y comunidades autónomas de España. Nuestro viaje nos lleva ahora a Navarra, especialmente a Pamplona, dónde vamos a descubrir 20 expresiones en las que se nota la influencia del euskera pero también del castellano. Nuestro compañero Guillermo Fernández de Lascoiti nos ha ayudado a seleccionar estas 20 palabras y expresiones navarras.

1. Borota

Hacer borota es hacer pellas o novillos. Saltarse las clases.

2. Canso

En sus dos variantes, la de cansado y la de cansino, pesado: Estoy canso. Este tío es muy canso.

3. Chabisque

Es el pipote o local en el que se reúne una cuadrilla de amigos.

4. Chandrio

Algo que es un desastre o un lió total.

5. Chirriarse

Calarse o empaparse por completo.

6. Epa

Saludo típico. Versión foral del saludo norteño "aúpa".

7. Jarreando

Cuando está lloviendo muy fuerte, a mares o diluviando.

9. Jumarra

Humareda.

10. Lacha

Me da LACHA: cuando te avergüenzas de algo.

11. Laminero

Ser laminero: Ser muy goloso.

12. Mandarra

Delantal.

13. Pantaloneta

Pantalón corto.

14. Pozal

Un cubo, una copa en vaso de cubata.

15. Reglote

Eructo.

16. Tabardo

Abrigo gordo de invierno.

17. Trascao

Expresión que usa cuando le pides un bocado de comida a alguien. Por ejemplo un mordisco de un bocadillo.

18. Txirrinta

Tener capricho o ganas de algo o por algo.

19. Zacuto

Macuto, mochila o bolsa.

20. Villavesa

Así se llama a los autobuses en Pamplona. Antiguamente, la línea de autobús urbano de Pamplona, cubría únicamente el recorrido entre Pamplona y Villava (localidad pegadica a la vieja Iruña). De ahí a que se conociera al bus como Villavesa.