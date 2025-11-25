EXPRESIONES TÍPICAS
20 palabras y expresiones cántabras que todos deberíamos usar
Recopilamos 20 palabras y expresiones típicas de Cantabria que todos deberíamos usar, desde babión hasta jarcia.
Nuestros compañeros Astrid García y Pablo Juárez nos han recopilado algunas de las palabras y expresiones más conocidas de su tierra natal, Cantabria. El resultado es está selección de 20, traídas con la brisa del mar, que el resto de España deberíamos adoptar y empezar a usar desde ya.
1. AcaldarOrdenar o recoger algo, especialmente una habitación.
2. ArrancáÚltima ronda antes de irse de un bar.
3. BabiónBobo, atontado o que está siempre aturdido.
4. BardalDesastre, desorden, matojo de zarzas. Ej: "¡Menudo bardal! Aquí no hay quien encuentre nada".
5. BazaTaza de water o inodoro.
6. CernerEnredar, alborotar.
7. ChonEs la forma cántabra de decir cerdo.
8. A cuchusCargar algo o alguien a la espalda, generalmente una persona a otra.
9. EspáisZapatillas deportivas.
10. FlamanAlgo muy guapo o genial. Ej: "Qué flaman te ha quedado el coche".
11. JamarComer.
12. JarciaGente poco de fiar (en tono despectivo). Canalla.
13. LambiónGoloso. Persona que adora el dulce.
14. LumiaDescarada, atrevida.
15. PapoMofletes ¡No seáis mal pensados!
16. PingoRopa de baja calidad, con rotos o mal cosida.
17. PindioQue tiene mucha inclinación. Cuando una cuesta es muy empinada se dice que es muy "pindia".
18. SincioGula. Ganas de comer algo en concreto. Ej: "Tengo sincio de anchoas".
19. RodillaTrapo de cocina.
20. Triscarse los dedosCrujirse los dedos.
