20 palabras y expresiones cántabras que todos deberíamos usar

Nuestros compañeros Astrid García y Pablo Juárez nos han recopilado algunas de las palabras y expresiones más conocidas de su tierra natal, Cantabria. El resultado es está selección de 20, traídas con la brisa del mar, que el resto de España deberíamos adoptar y empezar a usar desde ya.

1. Acaldar

2. Arrancá

3. Babión

4. Bardal

5. Baza

6. Cerner

7. Chon

8. A cuchus

9. Espáis

10. Flaman

11. Jamar

12. Jarcia

13. Lambión

14. Lumia

15. Papo

16. Pingo

17. Pindio

18. Sincio

19. Rodilla

20. Triscarse los dedos

Ordenar o recoger algo, especialmente una habitación.Última ronda antes de irse de un bar.Bobo, atontado o que está siempre aturdido.Desastre, desorden, matojo de zarzas. Ej: "¡Menudo bardal! Aquí no hay quien encuentre nada".Taza de water o inodoro.Enredar, alborotar.Es la forma cántabra de decir cerdo.Cargar algo o alguien a la espalda, generalmente una persona a otra.Zapatillas deportivas.Algo muy guapo o genial. Ej: "Qué flaman te ha quedado el coche".Comer.Gente poco de fiar (en tono despectivo). Canalla.Goloso. Persona que adora el dulce.Descarada, atrevida.Mofletes ¡No seáis mal pensados!Ropa de baja calidad, con rotos o mal cosida.Que tiene mucha inclinación. Cuando una cuesta es muy empinada se dice que es muy "pindia".Gula. Ganas de comer algo en concreto. Ej: "Tengo sincio de anchoas".Trapo de cocina.Crujirse los dedos.