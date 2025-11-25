FlooxerNow

EXPRESIONES TÍPICAS

20 palabras y expresiones cántabras que todos deberíamos usar

Recopilamos 20 palabras y expresiones típicas de Cantabria que todos deberíamos usar, desde babión hasta jarcia.

Juan Ceñal
Publicado:

Nuestros compañeros Astrid García y Pablo Juárez nos han recopilado algunas de las palabras y expresiones más conocidas de su tierra natal, Cantabria. El resultado es está selección de 20, traídas con la brisa del mar, que el resto de España deberíamos adoptar y empezar a usar desde ya.

1. Acaldar

Ordenar o recoger algo, especialmente una habitación.

2. Arrancá

Última ronda antes de irse de un bar.

3. Babión

Bobo, atontado o que está siempre aturdido.

4. Bardal

Desastre, desorden, matojo de zarzas. Ej: "¡Menudo bardal! Aquí no hay quien encuentre nada".

5. Baza

Taza de water o inodoro.

6. Cerner

Enredar, alborotar.

7. Chon

Es la forma cántabra de decir cerdo.

8. A cuchus

Cargar algo o alguien a la espalda, generalmente una persona a otra.

9. Espáis

Zapatillas deportivas.

10. Flaman

Algo muy guapo o genial. Ej: "Qué flaman te ha quedado el coche".

11. Jamar

Comer.

12. Jarcia

Gente poco de fiar (en tono despectivo). Canalla.

13. Lambión

Goloso. Persona que adora el dulce.

14. Lumia

Descarada, atrevida.

15. Papo

Mofletes ¡No seáis mal pensados!

16. Pingo

Ropa de baja calidad, con rotos o mal cosida.

17. Pindio

Que tiene mucha inclinación. Cuando una cuesta es muy empinada se dice que es muy "pindia".

18. Sincio

Gula. Ganas de comer algo en concreto. Ej: "Tengo sincio de anchoas".

19. Rodilla

Trapo de cocina.

20. Triscarse los dedos

Crujirse los dedos.
