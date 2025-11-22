Qué hacer si tu nueva pareja te gusta menos que tu ex

El pasado se idealiza

En primer lugar, es importante que seas consciente de que todas las personas tienen tendencia a idealizar los momentos pasados, y a olvidar las partes negativas de aquellas personas o experiencias que les otorgaban placer. El recuerdo que tienes de tu ex no es real, es una selección de aquellas partes de esa persona que más te gustaban y que ahora echas en falta. Tu nueva pareja tiene un montón de rasgos nuevos igual de geniales, pero tienes que abrir tu mente y descubrirlos.

Tiempo y confianza

Si llevas poco tiempo en esta nueva relación, estás haciendo una comparación injusta: lo que con tu expareja tardó mucho en labrarse no es equiparable a lo que tienes ahora con una relación recién estrenada. Si realmente ves cosas buenas en esta persona, confía en que el tiempo te hará ver con más claridad todo lo positivo que te puede aportar.

Orden de prioridades

Si, a pesar de todo, sigues sintiendo que tenías una conexión mucho más satisfactoria con tu expareja, entonces es momento de plantearse la viabilidad de esta relación. ¿Tiene aquello que necesitas? ¿Lo que echas en falta de tu ex es realmente importante, o son detalles superficiales?

Tu pareja se merece más

No debes seguir una relación con una persona que no te gusta de forma genuina e intensa. Por mucho que tu pareja actual pueda estar contenta en la relación, se merece estar con alguien que se entregue por completo, no a una pareja que esté pensando constantemente en su ex, y comparándola para mal. Si no has superado a tu expareja y/o crees que esta persona no te satisface lo suficiente, ahórrale la pérdida de tiempo y esfuerzo, y déjala ir. Sabes que es lo mejor para ambos.