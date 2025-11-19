FlooxerNow

EXPRESIONES TÍPICAS

20 palabras y expresiones granaínas que todos deberíamos usar

Recopilamos 20 palabras y expresiones típicas de Granada que todos deberíamos usar, desde cipollo a malafollá.

Expresiones granaínas - Portada

Juan Ceñal
Publicado:

Nuesta compañera Isabel Samaniego nos ha recopilado algunas de las palabras y expresiones más conocidas de su tierra natal, Granada. Andalucía es grande y muchas de las expresiones que se usan en Sevilla son distintas de las de Cádiz o Almería. Algunas de estas palabras granaínas también se usan en zonas de Jaén o Málaga. El resultado es está selección de 20, llenas de arte, que el resto de España deberíamos adoptar y empezar a usar desde ya.

1. Apollardao

Expresiones granaínas - Apollardao
Estar empanado y sin enterarte de nada.

2. Bocaná

Expresiones granaínas - Bocaná
Una parida, una tontería monumental.

3. Bulla

Expresiones granaínas - Bulla
Si tienes mucha bulla en Graná, tienes una prisa 'del copón'.

4. Calamonazo

Expresiones granaínas - Calamonazo
Una hostia de considerables proporciones. Preferentemente con la cabeza.

5. Chuminá

Expresiones granaínas - Chuminá
Tonterías o chiquilladas.

6. Chumío

Expresiones granaínas - Chumío
Algo estropeado o que se ha echado a perder.

7. Cipollo

Expresiones granaínas - Cipolllo
El insulto granaíno por excelencia. Se utiliza para alguien atontado, un poco pringado, ahora también 'parguelas'.

8. Curcusilla

Expresiones granaínas - Curcusilla
Coxis o "rabadilla". Véase también "cuncusilla".

9. Encartar

Expresiones granaínas - Encartar
Si a un granaíno le encarta algo, es que le viene muy bien. El 'rentar' madrileño a lo andalú.

10. Engurruñío

Expresiones granaínas - Engurruñío
Tacaño hasta el extremo.

11. Enmallao

Expresiones granaínas - Enmallao
Tener mucha, mucha hambre.

12. Ehnoclao

Expresiones granaínas - Enhoclao
Una caída o un golpe fuerte pueden dejarte sin nuca o ehnoclao.

13. Esfaratao

Expresiones granaínas - Esfartao
Algo roto o deshecho. También sirve para la ropa si vas hecho un pintas.

14. Fatiga

Expresiones granaínas - Fatiga
Si das fatiga o lache háztelo mirar. Está a medio camino entre la vergüenza ajena y el ridículo.

15. Follaero

Expresiones granaínas - Follaero
Un percal importante. Algo desorganizado o con mucho ruido.​

16. La vin

Expresiones granaínas - La vin
Expresión exclamativa derivada de 'La Virgen'. "¡La Vín qué calor hace!".

17. Malafollá

Expresiones granaínas - Mala follá
Dícese de una persona borde, seca o con muy mala leche.

18. Mihilla

Expresiones granaínas - Mihilla
Unidad de medida imprescindible en el sur. Con una mihilla (o "miaja") de pan te da pa' una tapa.

19. Pechá

Expresiones granaínas - Pechá
Medida de cantidad opuesta. Una pechá de berenjenas con miel le vienen bien a todo el mundo.

20. Regomello

Expresiones granaínas - Regomello
Preocupación intensa por alguien o tener mala conciencia por algo.
