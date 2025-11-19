20 palabras y expresiones granaínas que todos deberíamos usar

Nuesta compañera Isabel Samaniego nos ha recopilado algunas de las palabras y expresiones más conocidas de su tierra natal, Granada. Andalucía es grande y muchas de las expresiones que se usan en Sevilla son distintas de las de Cádiz o Almería. Algunas de estas palabras granaínas también se usan en zonas de Jaén o Málaga. El resultado es está selección de 20, llenas de arte, que el resto de España deberíamos adoptar y empezar a usar desde ya.

1. Apollardao

2. Bocaná

3. Bulla

4. Calamonazo

5. Chuminá

6. Chumío

7. Cipollo

8. Curcusilla

9. Encartar

10. Engurruñío

11. Enmallao

12. Ehnoclao

13. Esfaratao

14. Fatiga

15. Follaero

16. La vin

17. Malafollá

18. Mihilla

19. Pechá

20. Regomello

Estar empanado y sin enterarte de nada.Una parida, una tontería monumental.Si tienes mucha bulla en Graná, tienes una prisa 'del copón'.Una hostia de considerables proporciones. Preferentemente con la cabeza.Tonterías o chiquilladas.Algo estropeado o que se ha echado a perder.El insulto granaíno por excelencia. Se utiliza para alguien atontado, un poco pringado, ahora también 'parguelas'.Coxis o "rabadilla". Véase también "cuncusilla".Si a un granaíno le encarta algo, es que le viene muy bien. El 'rentar' madrileño a lo andalú.Tacaño hasta el extremo.Tener mucha, mucha hambre.Una caída o un golpe fuerte pueden dejarte sin nuca o ehnoclao.Algo roto o deshecho. También sirve para la ropa si vas hecho un pintas.Si das fatiga o lache háztelo mirar. Está a medio camino entre la vergüenza ajena y el ridículo.Un percal importante. Algo desorganizado o con mucho ruido.​Expresión exclamativa derivada de 'La Virgen'. "¡La Vín qué calor hace!".Dícese de una persona borde, seca o con muy mala leche.Unidad de medida imprescindible en el sur. Con una mihilla (o "miaja") de pan te da pa' una tapa.Medida de cantidad opuesta. Una pechá de berenjenas con miel le vienen bien a todo el mundo.Preocupación intensa por alguien o tener mala conciencia por algo.