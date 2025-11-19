EXPRESIONES TÍPICAS
20 palabras y expresiones granaínas que todos deberíamos usar
Recopilamos 20 palabras y expresiones típicas de Granada que todos deberíamos usar, desde cipollo a malafollá.
Publicidad
Nuesta compañera Isabel Samaniego nos ha recopilado algunas de las palabras y expresiones más conocidas de su tierra natal, Granada. Andalucía es grande y muchas de las expresiones que se usan en Sevilla son distintas de las de Cádiz o Almería. Algunas de estas palabras granaínas también se usan en zonas de Jaén o Málaga. El resultado es está selección de 20, llenas de arte, que el resto de España deberíamos adoptar y empezar a usar desde ya.
1. ApollardaoEstar empanado y sin enterarte de nada.
2. BocanáUna parida, una tontería monumental.
3. BullaSi tienes mucha bulla en Graná, tienes una prisa 'del copón'.
4. CalamonazoUna hostia de considerables proporciones. Preferentemente con la cabeza.
5. ChumináTonterías o chiquilladas.
6. ChumíoAlgo estropeado o que se ha echado a perder.
7. CipolloEl insulto granaíno por excelencia. Se utiliza para alguien atontado, un poco pringado, ahora también 'parguelas'.
8. CurcusillaCoxis o "rabadilla". Véase también "cuncusilla".
9. EncartarSi a un granaíno le encarta algo, es que le viene muy bien. El 'rentar' madrileño a lo andalú.
10. EngurruñíoTacaño hasta el extremo.
11. EnmallaoTener mucha, mucha hambre.
12. EhnoclaoUna caída o un golpe fuerte pueden dejarte sin nuca o ehnoclao.
13. EsfarataoAlgo roto o deshecho. También sirve para la ropa si vas hecho un pintas.
14. FatigaSi das fatiga o lache háztelo mirar. Está a medio camino entre la vergüenza ajena y el ridículo.
15. FollaeroUn percal importante. Algo desorganizado o con mucho ruido.
16. La vinExpresión exclamativa derivada de 'La Virgen'. "¡La Vín qué calor hace!".
17. MalafolláDícese de una persona borde, seca o con muy mala leche.
18. MihillaUnidad de medida imprescindible en el sur. Con una mihilla (o "miaja") de pan te da pa' una tapa.
19. PecháMedida de cantidad opuesta. Una pechá de berenjenas con miel le vienen bien a todo el mundo.
20. RegomelloPreocupación intensa por alguien o tener mala conciencia por algo.
Publicidad