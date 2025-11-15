Los signos del zodiaco más y menos habituales en España

Tauro

Tauro es el signo más habitual en España, porque se corresponde con las personas que fueron concebidas en el mes de agosto. Las vacaciones son el momento en el que las parejas tienen más tiempo libre, y eso significa que es, tradicionalmente, el momento en el que más niños se conciben.

Aries

A Tauro le sigue de cerca Aries por razones parecidas: son niños y niñas que fueron concebidos cerca del mes de julio, en el que también disfrutan de sus vacaciones muchas personas. Además, es una época en la que muchas parejas se acaban de casar, y se ponen manos a la obra.

Virgo

El tercer signo del zodiaco más habitual en España es Virgo, porque muchos de los bebés nacidos en esa época fueron concebidos durante las vacaciones de Navidad. No hay nada como rodearse de la familia para sentir el deseo de que el año que viene haya una silla más en la mesa.

Sagitario

Por el contrario, Sagitario es el mes en el que nacen menos bebés. En los últimos años ha subido mucho la tasa, pero todavía existen diferencias en el número total debido a que, en generaciones más mayores, este signo es mucho más escaso. Esto se debe a que en los meses de marzo y abril, con la cuaresma, la actividad sexual de las parejas católicas se limitaba o desaparecía. A Sagitario le siguen de cerca los signos de Capricornio y Piscis.