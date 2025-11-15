Universidades españolas en las que se matriculan más las mujeres

Universidad Autònoma de Barcelona

En el caso de las mujeres universitarias, esta universidad está cinco puestos por encima que en el ranking masculino.

Universidad de Murcia

Esta es, curiosamente, otra de las universidades en las que acostumbra a matricularse una proporción de mujeres mayor de lo normal.

Universidad de Santiago de Compostela

En esta universidad es donde se nota una mayor disparidad a nivel nacional en cuanto a proporción de hombres y mujeres.

Universidad de La Laguna

A la Universidad de Santiago de Compostela le sigue de cerca la Universidad de La Laguna, en la que también se aprecia un especial favoritismo por parte del alumnado femenino.

Ciencias y Humanidades

Por supuesto, estas preferencias no se deben tanto a un gusto personal como a que, en todas estas universidades, se hace una apuesta especial por las carreras de ciencias y humanidades, dos sectores en los que las estudiantes mujeres son mayoría. En las universidades politécnicas, por ejemplo, pasa todo lo contrario: los hombres son mayoría, porque concentran muchas carreras en las que los hombres suelen preferir matricularse.