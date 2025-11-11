¿Qué significa "Madia leva"? 20 palabras y expresiones gallegas que todos deberíamos usar

El gallego es una de las lenguas más ricas, sonoras y expresivas que se hablan en España. Con raíces que se remontan a la Edad Media y una musicalidad que la hace única, sigue siendo hoy un símbolo de identidad y orgullo para quienes la hablan. Más allá de su uso cotidiano, el idioma gallego está lleno de palabras y expresiones con un encanto especial que cuesta traducir y que reflejan a la perfección la forma de ser de su gente.

Por eso hemos pedido a Bernabé Carrillo y Miriam Vázquez, un grafista y una redactora de Atresmedia Digital, que nos recopilaran algunas de las palabras y frases más míticas de su Galicia natal. El resultado es esta selección de 20 expresiones muy "riquiñas" que el resto de España deberíamos adoptar y empezar a usar desde ya.

1. Bico

Un bico es el beso de los gallegos.

2. Carallo

3. Chuzos de punta

4. 'E ti de quen vés sendo?'

5. Enxebre

6. Furancho

7. Galopín

8. Luar

9. Lusco fusco

10. Maloserá

11. Madia leva

12. Morriña

13. Petisco

14. Riquiño

15. Rabido

16. Saudade

17. Tanto me da

18. Ser un toxo

19. Chegar e encher

20. Vaiche boa

Carallo puede ser la palabra más internacional de Galicia. Una palabra que los gallegos usan para todo y que tiene un doble sentido peligroso. Puede usarse como exclamación de admiración, asombro, indignación o asentimiento pero sus acepciones son casi infinitas.Expresión que usan en Galicia cuando está lloviendo a mares.¿Y tú de quién eres? Mítica pregunta que hará una abuela o señora de pueblo gallega para averiguar de qué familia eres.Algo muy característico de un país o región, de profundas raíces, con mucho arraigo, castizo, auténtico, puro, típico, genuino, sin contaminar.Local de temporada, tradicionalmente habilitado en una bodega particular, donde se venden los excedentes del vino producido para el consumo particular. Muchos de ellos son auténticas casas de comidas en las que podrás ponerte morado a comer por muy buen precio.Una de las formas gallegas de decir chaval, chico o mozo.Tiene un punto de picardía, de chico avispado o trasto.La luz de luna, resplandor de la luna. Todo el que viva en Galicia conocerá a Xosé Ramón Gayoso y el programa de la TVG "Luar". Mítico programa que lleva emitiéndose ininterrumpidamente desde 1992 y por el que han pasado más de 5.000 artistas.Lusco e Fusco, la hora bruja. Momento entre el día y la noche, en que la luz ha desaparecido casi por completo y las cosas se perciben como sombras.Cuando un gallego te diga esto no te deseará nada malo o se pondrá en lo peor, si no que es una de sus expresiones más optimistas. "Maloserá que no lleguemos a tiempo".Una de las expresiones más típicas de Galicia, una exclamación que significa exactamente: "¡Así cualquiera!".Palabra usada para describir un sentimiento de tristeza por la lejanía del lugar de donde procede uno y de aquellas cosas, objetos y situaciones que lo evocan.Los pintxos y tapas gallegos.Cuando no es guapo ni eres feo es riquiño, todo depende del tono con el que te lo diga un gallego. Una palabra que sirve para referirse de forma cariñosa a una persona que te parece mona, maja, te hace gracia o te produce ternura.Alguien con mala leche o muy cabezota. Pero como palabra suena con mucho mejor que esta última.Una palabra esencial para gallegos y portugueses pero difícil de entender para el resto del mundo. Sentimiento especial, producto de una mezcla de nostalgia, añoranza y melancolía, anhelo, dolor, deseo de lo lejano. Rosalía de Castro lo define como "el fantasma del bien soñado".Una forma mucho mejor de decir "me da lo mismo".El toxo es una planta silvestre con pinchos y fea. La palabra se usa para describir a alguien que es tosco, borde o arisco.Su significado es parecido a "llegar y besar el santo". Cuando llegas a un restaurante y te atienden al instante, cuando llegas a un lugar y triunfas desde el principio.El equivalente gallego a un "ya te gustaría". Dicho con retranca (ironía gallega) cuando piensas algo no va a salir bien. Heredeiros Da Crus versionaron "My Sharona" para convertirla en su particular "Vaiche Boa".