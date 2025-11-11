EXPRESIONES TÍPICAS
¿Qué significa "Madia leva"? 20 palabras y expresiones gallegas que todos deberíamos usar
Te explicamos qué significa Madia leva y recopilamos 20 palabras y expresiones típicas de Galicia que todos deberíamos usar, desde bico a lusco fusco.
El gallego es una de las lenguas más ricas, sonoras y expresivas que se hablan en España. Con raíces que se remontan a la Edad Media y una musicalidad que la hace única, sigue siendo hoy un símbolo de identidad y orgullo para quienes la hablan. Más allá de su uso cotidiano, el idioma gallego está lleno de palabras y expresiones con un encanto especial que cuesta traducir y que reflejan a la perfección la forma de ser de su gente.
Por eso hemos pedido a Bernabé Carrillo y Miriam Vázquez, un grafista y una redactora de Atresmedia Digital, que nos recopilaran algunas de las palabras y frases más míticas de su Galicia natal. El resultado es esta selección de 20 expresiones muy "riquiñas" que el resto de España deberíamos adoptar y empezar a usar desde ya.
1. Bico
Un bico es el beso de los gallegos.
2. CaralloCarallo puede ser la palabra más internacional de Galicia. Una palabra que los gallegos usan para todo y que tiene un doble sentido peligroso. Puede usarse como exclamación de admiración, asombro, indignación o asentimiento pero sus acepciones son casi infinitas.
3. Chuzos de puntaExpresión que usan en Galicia cuando está lloviendo a mares.
4. 'E ti de quen vés sendo?'¿Y tú de quién eres? Mítica pregunta que hará una abuela o señora de pueblo gallega para averiguar de qué familia eres.
5. EnxebreAlgo muy característico de un país o región, de profundas raíces, con mucho arraigo, castizo, auténtico, puro, típico, genuino, sin contaminar.
6. FuranchoLocal de temporada, tradicionalmente habilitado en una bodega particular, donde se venden los excedentes del vino producido para el consumo particular. Muchos de ellos son auténticas casas de comidas en las que podrás ponerte morado a comer por muy buen precio.
7. GalopínUna de las formas gallegas de decir chaval, chico o mozo.Tiene un punto de picardía, de chico avispado o trasto.
8. LuarLa luz de luna, resplandor de la luna. Todo el que viva en Galicia conocerá a Xosé Ramón Gayoso y el programa de la TVG "Luar". Mítico programa que lleva emitiéndose ininterrumpidamente desde 1992 y por el que han pasado más de 5.000 artistas.
9. Lusco fuscoLusco e Fusco, la hora bruja. Momento entre el día y la noche, en que la luz ha desaparecido casi por completo y las cosas se perciben como sombras.
10. MaloseráCuando un gallego te diga esto no te deseará nada malo o se pondrá en lo peor, si no que es una de sus expresiones más optimistas. "Maloserá que no lleguemos a tiempo".
11. Madia levaUna de las expresiones más típicas de Galicia, una exclamación que significa exactamente: "¡Así cualquiera!".
12. MorriñaPalabra usada para describir un sentimiento de tristeza por la lejanía del lugar de donde procede uno y de aquellas cosas, objetos y situaciones que lo evocan.
13. PetiscoLos pintxos y tapas gallegos.
14. RiquiñoCuando no es guapo ni eres feo es riquiño, todo depende del tono con el que te lo diga un gallego. Una palabra que sirve para referirse de forma cariñosa a una persona que te parece mona, maja, te hace gracia o te produce ternura.
15. RabidoAlguien con mala leche o muy cabezota. Pero como palabra suena con mucho mejor que esta última.
16. SaudadeUna palabra esencial para gallegos y portugueses pero difícil de entender para el resto del mundo. Sentimiento especial, producto de una mezcla de nostalgia, añoranza y melancolía, anhelo, dolor, deseo de lo lejano. Rosalía de Castro lo define como "el fantasma del bien soñado".
17. Tanto me daUna forma mucho mejor de decir "me da lo mismo".
18. Ser un toxoEl toxo es una planta silvestre con pinchos y fea. La palabra se usa para describir a alguien que es tosco, borde o arisco.
19. Chegar e encherSu significado es parecido a "llegar y besar el santo". Cuando llegas a un restaurante y te atienden al instante, cuando llegas a un lugar y triunfas desde el principio.
20. Vaiche boaEl equivalente gallego a un "ya te gustaría". Dicho con retranca (ironía gallega) cuando piensas algo no va a salir bien. Heredeiros Da Crus versionaron "My Sharona" para convertirla en su particular "Vaiche Boa".
