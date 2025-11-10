Universidades españolas en las que es más probable acabar trabajando en un puesto para el que estás sobrecualificado

Universitat Jaume I

La Universitat Jaume I tiene la mala suerte de tener la peor cifra en este caos: solo el 48,1% de sus alumnos graduados están en un puesto que requiera título universitario.

Universidad Rey Juan Carlos

La Universidad Rey Juan Carlos se queda a solo un 0,1% de estar en lo más alto de esta desgraciada lista, con un 48,2%.

Universidad de Alicante

En tercera posición, tenemos a la Universidad de Alicante, con un 49,1%.

Universitat de Girona

En las posiciones cuarta y quinta tenemos un empate entre la Universitat de Girona…

Universitat Pompeu Fabra

Y la Pompeu Fabra, que se quedan en el 49,2%.

Universidad de Almería

La Universidad de Almería consigue que casi la mitad de los alumnos graduados tengan un puesto de trabajo acorde a su nivel de estudios: un 49,9%.

Universidad de Málaga

La Universidad de Málaga se distancia un poco de la de Almería, con un 51,1%.

Universitat Oberta de Catalunya

Le sigue de cerca la Oberta de Catalunya, con un 51,4%.

Universidad de Huelva

Y también la Universidad de Huelva, con un 51,6%.

Universidad Pablo de Olavide

Por último, cerramos esta lista con la Universidad Pablo de Olavide: el 51,7% de los alumnos que se gradúan en ella consiguen un puesto de trabajo acorde con su nivel de estudios.