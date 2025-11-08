Universidades españolas en las que se matriculan más los hombres

Universidad de Sevilla

Si analizamos la lista de las universidades en las que se matriculan más hombres y la lista de las universidades en la que se matriculan más mujeres, vemos que la Universidad de Sevilla está en segunda posición entre los hombres, y en quinta posición entre las mujeres.

Politécnicas

No sorprende demasiado, por desgracia, descubrir que el alumnado masculino es mucho más abundante en todas las universidades politécnicas del país: en el caso de los hombres, están dentro del top 10 de universidades en las que es más probable que se matriculen; en el caso de las mujeres, no se encuentran universidades politécnicas hasta el puesto 35.

Universidad Carlos III

La Carlos III parece ser una de las universidades favoritas de los hombres: está casi 20 puestos por encima que en la lista de universidades favoritas de las mujeres.

Más pública que privada

Es ligeramente más probable que un hombre elija estudiar en una universidad pública antes que en una privada: el 84% de los hombres se gradúan en la pública, frente al 83,4% de las mujeres.

Trabajan menos, pero echan más horas

Otro dato curioso: los datos de afiliación a la Seguridad Social de los hombres graduados en la universidad son más bajos que los de las mujeres, pero existe una gran diferencia en la cantidad de hombres que trabajan a jornada completa, con respecto a ellas. El 86% de los hombres con graduado universitario trabajan a jornada completa; en el caso de las mujeres, esta cifra baja al 75%.