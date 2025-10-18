Universidades españolas cuyos alumnos acaban teniendo los sueldos más altos

IE Universidad

No es de extrañar que los alumnos de una de las universidades más costosas del país sean, al mismo tiempo, los que tienen después salarios más altos: 39.397 euros anuales, de media.

Universidad Pontificia de Comillas

Le sigue de cerca otra de las universidades privadas más conocidas de Madrid, la Pontificia de Comillas, con sueldos medios post-graduado de 37.828 euros.

Universitat Oberta de Catalunya

Aunque se reconozca como “universidad abierta”, se trata de otra universidad privada, pero esta vez en Cataluña: los sueldos de quienes se gradúan allí son, de media, de 36.827 euros.

Universidad A Distancia de Madrid

En las universidades a distancia se juntan alumnos más variados que en las presenciales, y muchos de sus graduados son adultos con varias décadas de trayectoria profesional. Así, el sueldo medio de sus exalumnos se sitúa en los 36.355 euros.

Universidad Politécnica de Madrid

La primera universidad pública del ranking, y una de las más exigentes a nivel estatal: sus alumnos acaban teniendo un sueldo medio de 35.862 euros.

Universidad Europea de Madrid

Otro centro especializado madrileño; esta vez, con sueldos medios de 35.620 euros.

Universitat Internacional de Catalunya

Queda claro que las universidades catalanas y madrileñas lideran el ranking; la Internacional de Catalunya tiene graduados con un sueldo medio de 35.315 euros.

Universitat Politècnica de Catalunya

A un paso está la Politècnica de Catalunya, con 35.087 euros de sueldo medio.

Universidad Carlos III

Por último, cierra la lista la Universidad Carlos III de Madrid: sus alumnos acaban teniendo sueldos de 35.071 euros, de media.