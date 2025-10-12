WORK, WORK, WORK
Universidades españolas con mayor empleabilidad en sus grados y másters
Aunque encontrar un empleo depende más de la habilidad del estudiante que de la universidad en la que se gradúe, hay ciertas universidades cuyos alumnos acostumbran a encontrar más trabajo que los de las demás. Aquí van algunas de ellas.
Vic, Lleida e Internacional de Catalunya
Con una tasa de afiliación que supera el 88%, son las que consiguen mejores cifras a nivel español.
Pública de Navarra, Mondragón y La Rioja
Estas tres, concentradas en el noreste de la península, son también unas de las que consiguen mejores resultados en cuanto a la tasa de afiliación.
UPV/EHU
Con un 86% de tasa de afiliación, es otra de las más destacadas en cuanto a la empleabilidad.
Pontificia de Salamanca
Destaca no solo por su alta empleabilidad, sino por ser también una de las que consigue que sus alumnos accedan a puestos que requieren titulación universitaria. En muchas de las opciones anteriores, una buena parte de esos alumnos empleados están en trabajos para los que están sobrecualificados.
Barcelona y Autònoma
Tanto la Universidad de Barcelona como la Autònoma de Barcelona consiguen buenos resultados, con un 83% de tasa de afiliación.
Rey Juan Carlos y Politécnica
En Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la Politécnica son las que obtienen mejores tasas de afiliación, cerca del 82%.
