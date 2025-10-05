Por qué deberías comprobar si tienes una asignatura llamada "Créditos" en la universidad

Si acabas de empezar la uni, o si todavía estás en alguno de los cursos iniciales, es importante que eches un vistazo al programa de asignaturas para comprobar si hay alguna que se llame "Créditos". No es que haya un error, si no que se refiere a que existen seis créditos sobrantes que deberás completar por tu cuenta a través de diversas actividades que te aporten una compensación en forma de créditos universitarios.

Por desgracia, son muchos los estudiantes que no se dan cuenta de que tendrán que completar esta "asignatura" hasta que ya están en el último curso de la carrera, y eso les lleva a dedicar una cantidad de tiempo enorme a un montón de actividades que les concedan pequeños puntajes para sumar los seis créditos que necesitan. Dado que la mayoría de las iniciativas condeden entre 0,25 o 0,5 créditos, la lista de cursos, congresos y demás formaciones y actividades a completar no será corta.

Justo por eso, es mucho mejor saber esto desde el principio y repartir todas esas actividades que servirán para juntar los seis créditos necesarios. Ser delegado de clase, colaborar en la organización de un congreso o ayudar a un estudiante de intercambio son formas de conseguir créditos bastante rápido, ya que muchas de estas actividades se compensan con 1 o 1,5 créditos. Con hacer una o dos de estas actividades por curso, será sencillo llegar al final de la carrera con todo el papeleo en orden para no andar con apuros en el último momento.

Un último detalle: recuerda que las estimaciones de compensación de créditos que hacen las organizaciones no siempre es real: comprueba con tu universidad cuál es el número de créditos que se te convalidarán por cada actividad que haga, no vaya a ser que te quedes corto o que te pases con la cantidad de actividades que realices.