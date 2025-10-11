Cómo saber si te estás conformando con tu pareja actual

¿Estás leyendo esto?

El hecho de que hayas sentido interés por este titular ya es un indicio de que hay algo que no está bien en tu relación. Las dudas no surgen porque sí: hay algo en tu intuición que te dice que es posible que no estés en el lugar adecuado. Es importante que reflexiones sobre esa sensación y descubras cuál es su origen.

¿Cómo ves el futuro?

Cuando piensas en tu futuro, ¿ves a esa persona contigo? ¿Tenéis vidas que encajen? ¿Crees que vuestra relación tiene el suficiente recorrido como para hacer una apuesta a largo plazo? Son muchas las personas que, por pereza, prefieren renunciar a sus objetivos vitales por la comodidad de quedarse donde están y con la pareja con la que están, y luego llegan las crisis de mediana edad para ponerlo todo patas arriba. Nunca renuncies a lo que es importante para tu vida por una relación de pareja.

¿Qué sientes al pensar en tu pareja?

Cuando visualizas a tu pareja, ¿qué sientes? ¿Calidez? ¿Paz? ¿Nervios? ¿Ilusión? Si la respuesta es que no sientes nada en particular, tal vez debas replantearte seriamente la continuidad de la relación; o, como mínimo, tendrás que hacer algo para recuperar esas sensaciones, que son las que mantienen vivas las relaciones de pareja.

¿Cómo fueron tus relaciones anteriores?

Si notas diferencias entre tus relaciones anteriores y esta, es probable que haya algún aspecto importante para ti que estés echando en falta. Intenta trabajar en ello con tu pareja para incorporarlo a la relación; pero, si eso no es posible, deberás evaluar si eres capaz de tener una relación de pareja feliz sin ello.