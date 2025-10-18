Qué hacer si sientes que tu relación a distancia no está funcionando

Horizontes a la vista

Antes de tomar decisiones drásticas, piensa con calma sobre cuáles son los horizontes de vuestra relación: ¿se trata de una separación de unos pocos meses, o realmente no hay perspectivas de que podáis reuniros de nuevo a medio plazo? Si estáis en la recta final de vuestro distanciamiento, tal vez merezca la pena aguantar un poco más.

Apuesta a lo grande

Si, en cambio, hablamos de una relación a distancia en la que cada cual ha vivido desde el principio en lugares distintos, tal vez debas reflexionar sobre hasta qué punto te ves compartiendo una vida con esa persona. Si todo va bien entre vosotros, pero la distancia es vuestra única traba, quizá sea buena idea hacer una apuesta por ello y plantearte una mudanza, aunque eso signifique buscar un empleo diferente. ¡Debes perseguir aquella vida que te haga feliz, sin renunciar jamás a lo que sea importante para ti!

Quizá más tarde

Puede que ahora estéis en un momento complicado, pero eso no significa que vuestros caminos no puedan volver a cruzarse más adelante. No debes quedarte en una relación en la que no te sientas bien, por mucho que quieras a esa persona. Es mejor decirse adiós por ahora y cerrar las cosas bien, antes que insistir en un tipo de relación que os acabará quemando a ambos.

Lo primero eres tú

Decidas lo que decidas, tienes que tener claro que lo primero debes ser tú y tu proyecto de vida. Una pareja solo será compatible contigo si cada uno de vuestros proyectos vitales son también compatibles entre sí. Aunque pensar en la separación resulte doloroso, y tal vez incluso pienses que nunca encontrarás a alguien tan bueno como la pareja con la que estás ahora, sí lo harás. Céntrate en vivir tu vida tal y como quieres vivirla, y todo llegará.