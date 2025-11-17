20 palabras y expresiones asturianas que todos deberíamos usar

Seguimos recorriendo España en busca de palabras y expresiones típicas de los distintos lugares de nuestro país. Esta vez nos vamos al norte atravesando la cordillera cantábrica para llegar a Asturias.

Un paraiso natural, un lugar verde, acogder y lleno de historia. Asturias es mi lugar favorito de España, la tierra de mis padres, mis abuelos y el lugar donde he pasado las vacaciones toda mi vida.

Desde Oviedo a Gijón, pasando por la desembocadura del rio Nalón, los lagos de Covadonga, el descenso del Sella, la playa de Gulpiyuri, el cabo Peñas, Cudillero, Somiedo y por miles de rincones mágicos más que inundan esta tierra.

El asturiano (también denominado bable)​ es el glotónimo que la lengua asturleonesa recibe en el Principado de Asturias. Según recoge esta noticia de La Nueva España entre 100.000 y 200.000 personas hablarian Asturiano.

Palabras asturianas que he seleccionado con la ayuda de tres asturianos, @isma_sanchez, @coponnn y @becaria_. El resultado es esta selección de 20 palabras llenas de verde, mar y magia que el resto de España deberíamos adoptar y empezar a usar desde ya.

1. Asgaya

Mucho, muy abundante, en gran cantidad.

2. Babayu

El insulto por excelencia en Asturias. Baboso, necio, tonto, engreído, que presume sin razón. Persona que tiene la costumbre de decir babayades.

3. Carbayón

Roble. Arbol centenario que estuvo ubicado en la Calle Uría de Oviedo y da sobrenombre a los ovetenses como carbayones. Pastel elaborado a base de almendras, creado en la Confitería Camilo de Blas de Oviedo.

4. Chigre

Sidrería. Establecimiento en donde se vende sidra, cantina, bar.

5. Guaje

Niño. Chaval. Ayudante del picador minero, llamados güajes en la jerga del oficio. Rapacín

6. Espicha

Una espicha es una reunión festiva asturiana en la que se bebe sidra. Se celebra en un "llagar" con el objetivo de abrir o "espichar" un tonel o barrica de sidra.

7. Fame

Hambre.

8. Fartucu

Harto, satisfecho, lleno hasta arriba de comida.

9. Folgar

Pasarlo bien. Descansar.

10. Folixa

Fiesta, Juerga. Barullo. Diversión.

11. Foriatu

Es como los de Asturias llaman a las personas de fuera del Principado.

12. Llar

Lumbre. Cocina de la casa

13. Mancarse

En Asturias si te has hecho daño dices que te has mancado.

14. Orbayu

Llovizna fina. Equivalente al calabobos o txirimiri.

15. Pigazu

Echar un pigazu : Siesta corta, echar una cabezada.

16. Pingar

Pingar (pingando) Cuando llueve demasiado y no llevas paraguas te pones "pingando".

17. Prestar

Cuando algo te hace feliz o te gusta en Asturias dices que te "presta".

18. Puxa

Arriba, viva. ¡Puxa Asturies!

19. Refalfiu

Hastío causado por la abundancia de una cosa. Cuando has hecho, comido o disfrutado tanto algo. Ej: Tien un refalfiu que lo echa pelos güeyos

20. Xana

Personaje de la mitología asturiana, ninfa.