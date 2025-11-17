FlooxerNow

EXPRESIONES TÍPICAS

20 palabras y expresiones asturianas que todos deberíamos usar

Recopilamos 20 palabras y expresiones típicas de Asturias que todos deberíamos usar, desde asgaya a orbayu.

Palabras asturianas

Palabras asturianasPixabay

Juan Ceñal
Seguimos recorriendo España en busca de palabras y expresiones típicas de los distintos lugares de nuestro país. Esta vez nos vamos al norte atravesando la cordillera cantábrica para llegar a Asturias.

Un paraiso natural, un lugar verde, acogder y lleno de historia. Asturias es mi lugar favorito de España, la tierra de mis padres, mis abuelos y el lugar donde he pasado las vacaciones toda mi vida.

Desde Oviedo a Gijón, pasando por la desembocadura del rio Nalón, los lagos de Covadonga, el descenso del Sella, la playa de Gulpiyuri, el cabo Peñas, Cudillero, Somiedo y por miles de rincones mágicos más que inundan esta tierra.

El asturiano (también denominado bable)​ es el glotónimo que la lengua asturleonesa recibe en el Principado de Asturias. Según recoge esta noticia de La Nueva España entre 100.000 y 200.000 personas hablarian Asturiano.

Palabras asturianas que he seleccionado con la ayuda de tres asturianos, @isma_sanchez, @coponnn y @becaria_. El resultado es esta selección de 20 palabras llenas de verde, mar y magia que el resto de España deberíamos adoptar y empezar a usar desde ya.

1. Asgaya

Palabras asturianas
Palabras asturianas | Pixabay

Mucho, muy abundante, en gran cantidad.

2. Babayu

Palabras asturianas
Palabras asturianas | Pixabay

El insulto por excelencia en Asturias. Baboso, necio, tonto, engreído, que presume sin razón. Persona que tiene la costumbre de decir babayades.

3. Carbayón

Palabras asturianas
Palabras asturianas | Pixabay

Roble. Arbol centenario que estuvo ubicado en la Calle Uría de Oviedo y da sobrenombre a los ovetenses como carbayones. Pastel elaborado a base de almendras, creado en la Confitería Camilo de Blas de Oviedo.

4. Chigre

Palabras asturianas
Palabras asturianas | porras Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Sidrería. Establecimiento en donde se vende sidra, cantina, bar.

5. Guaje

Palabras asturianas
Palabras asturianas | Pixabay

Niño. Chaval. Ayudante del picador minero, llamados güajes en la jerga del oficio. Rapacín

6. Espicha

Palabras asturianas
Palabras asturianas | Pixabay

Una espicha es una reunión festiva asturiana en la que se bebe sidra. Se celebra en un "llagar" con el objetivo de abrir o "espichar" un tonel o barrica de sidra.

7. Fame

Palabras asturianas
Palabras asturianas | Flickr Juan J. Martínez Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Hambre.

8. Fartucu

Palabras asturianas
Palabras asturianas | Ruben Ojeda Flickr Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Harto, satisfecho, lleno hasta arriba de comida.

9. Folgar

Palabras asturianas
Palabras asturianas | Pixabay

Pasarlo bien. Descansar.

10. Folixa

Palabras asturianas
Palabras asturianas | Adolfobrigido Wikipedia Attribution-Share Alike 4.0 International

Fiesta, Juerga. Barullo. Diversión.

11. Foriatu

Palabras asturianas
Palabras asturianas | Pixabay

Es como los de Asturias llaman a las personas de fuera del Principado.

12. Llar

Palabras asturianas
Palabras asturianas | Pixabay

Lumbre. Cocina de la casa

13. Mancarse

Palabras asturianas
Palabras asturianas | Pixabay

En Asturias si te has hecho daño dices que te has mancado.

14. Orbayu

Palabras asturianas
Palabras asturianas | Pixabay

Llovizna fina. Equivalente al calabobos o txirimiri.

15. Pigazu

Palabras asturianas
Palabras asturianas | Pixabay

Echar un pigazu : Siesta corta, echar una cabezada.

16. Pingar

Palabras asturianas
Palabras asturianas | Pixabay

Pingar (pingando) Cuando llueve demasiado y no llevas paraguas te pones "pingando".

17. Prestar

Palabras asturianas
Palabras asturianas | Pixabay

Cuando algo te hace feliz o te gusta en Asturias dices que te "presta".

18. Puxa

Palabras asturianas
Palabras asturianas | Pixabay

Arriba, viva. ¡Puxa Asturies!

19. Refalfiu

Palabras asturianas
Palabras asturianas | PIxabay

Hastío causado por la abundancia de una cosa. Cuando has hecho, comido o disfrutado tanto algo. Ej: Tien un refalfiu que lo echa pelos güeyos

20. Xana

Palabras asturianas
Palabras asturianas | PIxabay

Personaje de la mitología asturiana, ninfa.

