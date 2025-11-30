Signos del zodiaco con más suerte en el amor

Libra

Son el signo romántico por excelencia, así que no es de extrañar que los Libra estén siempre en lo más alto de la fortuna en el amor. Es uno de sus principales objetivos vitales, y toda esa pasión se traduce, tarde o temprano, en éxitos en la vida romántica. ¡Su punto flaco es que a veces les cuesta que esos amores duren!

Tauro

Aunque son más reservados que los Libra, los Tauro tienen una gran pasión escondida en su interior, y cuando encuentran a alguien adecuado, van con todo en la relación. Son, sin duda, unos de los que mejor saben cómo hacer que una relación de pareja sea exitosa a largo plazo.

Piscis

Como personas emocionales y enamoradizas, es normal que los Piscis acaben teniendo más éxito del habitual en el amor. A veces les cuesta navegar sus emociones, y eso acaba trayendo muchos conflictos dentro de sus relaciones de pareja. Si aprenden a controlarse, no tendrán nada que temer.

Virgo

A los Virgo les cuesta encontrar a su match; pero cuando lo hacen, no cabe duda de que han acertado. Es fácil para ellos tener relaciones a largo plazo, porque tienen claro que están haciendo una apuesta segura cuando confirman una relación de pareja.

Cáncer

Sin duda, son los más amables del zodiaco, en el sentido literal. En ocasiones no se dan cuenta siquiera de que otra persona está enamorada de ellos, pero cuando los Cáncer se enamoran, se dejan la piel por su pareja. Eso sí, la traición no la llevan nada bien: si los hacen enfadar, será difícil que la relación continúe.

Leo

Su carisma los hace muy atractivos, y además se sienten cómodos en las relaciones de pareja, sobre todo cuando pueden adquirir el rol de líder. Su único problema llega cuando empieza a haber choques en los valores o en los planes de futuro, ya que no estarán dispuestos a ceder.