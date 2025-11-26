20 palabras y expresiones mallorquinas que todos deberíamos usar

Seguimos recorriendo España en busca de palabras y expresiones típicas de los distintos lugares de nuestro país, y esta vez viajamos a Mallorca.

Desde la sierra de Tramuntana, pasando por Sa Calobra, las cuevas del Drach, la playa de Es Trenc, Palma, Pollensa, Valldemossa y muchos rincones mágicos más llenos de encanto e historia.

Palabras del mallorquín que he seleccionado con la ayuda de compañeros como Jessica Aguiló y Alex Aloy, ambos de Palma. El resultado es está selección de 20 palabras como brisa marina que el resto de España deberíamos adoptar y empezar a usar desde ya.

1. Anar més just que sa pell des nas

Palabras mallorquinas 1 | Pixabay

Traducido literalmente significa "ir más justo que la piel de la nariz". Se utiliza cuando una persona va muy justa de tiempo. Podría adaptarse como "por los pelos".

2. Això és mel

Palabras mallorquinas 2 | Pixabay

"Esto es miel", Hace referencia a cuando un plato está muy bueno.

3. Batualmon sagrat

Palabras mallorquinas 3 | Pixabay

Es la adaptación mallorquina de ‘me cago en Dios’ sin nombra a Dios. También podría traducirse como ‘diablos’, ‘maldición’.

4. Beneit

Palabras mallorquinas 4 | Pixabay

Tonto, poco espabilado.

5. Capfico

Palabras mallorquinas 5 | Pixabay

Bañito, "Fer un capfico" – Ir a bañarse al mar.

6. Daixonar

Palabras mallorquinas 6 | Pixabay

Verbo inventado que sustituye a otro del que no te acuerdas. "D´aixonem es mando: pásame el mando", "no me daixonis més: no me molestes más"

7. Da-li cebes

Palabras mallorquinas 7 | Pixabay

La traducción literal es "Dale cebollas" pero usar para dar animo a alguien.

8. Embafa

Palabras mallorquinas 8 | Flicker Jonathan Pincas Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Empacha, cuando alguna comida te satura.

9. Festejar

Palabras mallorquinas 9 | Pixabay

Ligar, cortejar, tener citas con alguien.

10. Foraster

Palabras mallorquinas 10 | Pixabay

Forastero, alguien de fuera de la isla.

11. Gat

Palabras mallorquinas 11 | Pixabay

"Vas gat" significa "Vas borracho".

12. Horabaixa

Palabras mallorquinas 12 | Pixabay

La tarde, la hora en que empieza a bajar el sol.

13. Qui fa ses partions, no tria

Palabras mallorquinas 13 | Pixabay

El que parte la comida no elige trozo.

14. Mesclar ous amb caragols

Palabras mallorquinas 14 | Pixabay

"Mezclar huevos con caracoles", significa no entrelazar dos cosas que no tienen nada que ver la una con la otra.

15. M'ha fuit es conill

Palabras mallorquinas 15 | Pixabay

Literalmente "Se me ha escapado el conejo" pero significa que he perdido el hilo.

16. Pilotes

Palabras mallorquinas 16 | Pixabay

La palabra del momento, albóndigas.

17. Somiar truites

Palabras mallorquinas 17 | Pixabay

Traducido literalmente "soñar tortillas". Significa que algo no está al alcance de la realidad.

18. Uep! Com anam?

Palabras mallorquinas 18 | Pixabay

¡Hola! ¿Qué tal va!

19. Vaig fort

Palabras mallorquinas 19 | Pixabay

Estoy caliente.

20. Xubec

Palabras mallorquinas 20 | Pixabay

Siesta, el sueño que te da después de comer.