EXPRESIONES TÍPICAS
20 palabras y expresiones mallorquinas que todos deberíamos usar
Recopilamos 20 palabras y expresiones típicas de Mallorca que todos deberíamos usar, desde beneit a pilotes.
Seguimos recorriendo España en busca de palabras y expresiones típicas de los distintos lugares de nuestro país, y esta vez viajamos a Mallorca.
Desde la sierra de Tramuntana, pasando por Sa Calobra, las cuevas del Drach, la playa de Es Trenc, Palma, Pollensa, Valldemossa y muchos rincones mágicos más llenos de encanto e historia.
Palabras del mallorquín que he seleccionado con la ayuda de compañeros como Jessica Aguiló y Alex Aloy, ambos de Palma. El resultado es está selección de 20 palabras como brisa marina que el resto de España deberíamos adoptar y empezar a usar desde ya.
1. Anar més just que sa pell des nas
Traducido literalmente significa "ir más justo que la piel de la nariz". Se utiliza cuando una persona va muy justa de tiempo. Podría adaptarse como "por los pelos".
2. Això és mel
"Esto es miel", Hace referencia a cuando un plato está muy bueno.
3. Batualmon sagrat
Es la adaptación mallorquina de ‘me cago en Dios’ sin nombra a Dios. También podría traducirse como ‘diablos’, ‘maldición’.
4. Beneit
Tonto, poco espabilado.
5. Capfico
Bañito, "Fer un capfico" – Ir a bañarse al mar.
6. Daixonar
Verbo inventado que sustituye a otro del que no te acuerdas. "D´aixonem es mando: pásame el mando", "no me daixonis més: no me molestes más"
7. Da-li cebes
La traducción literal es "Dale cebollas" pero usar para dar animo a alguien.
8. Embafa
Empacha, cuando alguna comida te satura.
9. Festejar
Ligar, cortejar, tener citas con alguien.
10. Foraster
Forastero, alguien de fuera de la isla.
11. Gat
"Vas gat" significa "Vas borracho".
12. Horabaixa
La tarde, la hora en que empieza a bajar el sol.
13. Qui fa ses partions, no tria
El que parte la comida no elige trozo.
14. Mesclar ous amb caragols
"Mezclar huevos con caracoles", significa no entrelazar dos cosas que no tienen nada que ver la una con la otra.
15. M'ha fuit es conill
Literalmente "Se me ha escapado el conejo" pero significa que he perdido el hilo.
16. Pilotes
La palabra del momento, albóndigas.
17. Somiar truites
Traducido literalmente "soñar tortillas". Significa que algo no está al alcance de la realidad.
18. Uep! Com anam?
¡Hola! ¿Qué tal va!
19. Vaig fort
Estoy caliente.
20. Xubec
Siesta, el sueño que te da después de comer.
