Carreras universitarias con las que se gana más dinero en España

Medicina

Pocos se sorprenderán al ver Medicina en lo alto de esta lista, con un salario bruto anual medio de 41.839 euros, apenas un par de años después de graduarse.

Ingeniería de Organización Industrial

Las ingenierías son las reinas de esta lista, pero hemos seleccionado solo unas pocas para que no opaquen a otras posibles trayectorias de otras ramas. Organización Industrial lidera este sector, con un sueldo bruto anual medio de 38.248 euros.

Informática

Otra clásica de los sueldos altos es informática, con 36.732 euros brutos anuales.

Ingeniería de Telecomunicación

Le sigue de cerca Ingeniería de Telecomunicación, con 36.503 euros.

Enfermería

Después tenemos a otra que muchos esperarían encontrar en la lista: Enfermería, 35.731 euros brutos anuales.

Ingeniería Aeronáutica

Una de las ingenierías favoritas, y también de las mejor pagadas: 35.409 euros.

Matemáticas

Matemáticas y su versatilidad llevan a sus graduados a cobrar, de media, 34.483 euros brutos anuales.

Odontología

Un odontólogo cobra, de media, 33.482 euros brutos anuales en sus primeros años después de graduarse.

Farmacia

Después, tenemos Farmacia, con 32.860 euros brutos anuales.

Criminología

Sorprende la entrada en la lista de Criminología, con 31.872 euros.

Derecho

Justo por detrás estaría Derecho, con 31.254 euros brutos anuales.

Educación Primaria

Después, Educación Primaria, con 31.184 euros.

Economía

Y por último incluimos Economía, con un salario bruto medio anual de 30.865 euros.