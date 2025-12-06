DINERINES
Carreras universitarias con las que se gana más dinero en España
Hay carreras universitarias que llevan a ganar más dinero que otras, de media. Las universidades se encargan de recopilar estos datos entre sus recién graduados, así que aquí van algunas de las carreras con las que podrías acabar teniendo más ingresos o un sueldo más alto.
Publicidad
Medicina
Pocos se sorprenderán al ver Medicina en lo alto de esta lista, con un salario bruto anual medio de 41.839 euros, apenas un par de años después de graduarse.
Ingeniería de Organización Industrial
Las ingenierías son las reinas de esta lista, pero hemos seleccionado solo unas pocas para que no opaquen a otras posibles trayectorias de otras ramas. Organización Industrial lidera este sector, con un sueldo bruto anual medio de 38.248 euros.
Informática
Otra clásica de los sueldos altos es informática, con 36.732 euros brutos anuales.
Ingeniería de Telecomunicación
Le sigue de cerca Ingeniería de Telecomunicación, con 36.503 euros.
Enfermería
Después tenemos a otra que muchos esperarían encontrar en la lista: Enfermería, 35.731 euros brutos anuales.
Ingeniería Aeronáutica
Una de las ingenierías favoritas, y también de las mejor pagadas: 35.409 euros.
Matemáticas
Matemáticas y su versatilidad llevan a sus graduados a cobrar, de media, 34.483 euros brutos anuales.
Odontología
Un odontólogo cobra, de media, 33.482 euros brutos anuales en sus primeros años después de graduarse.
Farmacia
Después, tenemos Farmacia, con 32.860 euros brutos anuales.
Criminología
Sorprende la entrada en la lista de Criminología, con 31.872 euros.
Derecho
Justo por detrás estaría Derecho, con 31.254 euros brutos anuales.
Educación Primaria
Después, Educación Primaria, con 31.184 euros.
Economía
Y por último incluimos Economía, con un salario bruto medio anual de 30.865 euros.
Publicidad