Cómo evitar los pensamientos intrusivos: el método que se ha hecho viral

Hay una escena en Los Simpson en la que Lionel Hutz se imagina cómo sería un mundo sin abogados. En su cabeza surge una imagen de un paraíso idílico en el que todo el mundo se da la mano y canta en paz y armonía. A él le repulsa, pero no pinta mal. Parece un buen mundo. Así debe pintar un planeta en el que la ansiedad y los pensamientos intrusivos no tengan cabida. Por desgracia no vivimos en esa realidad, por lo que debemos utilizar otras herramientas para combatir esos momentos que nos sofocan y debilitan. Si te encuentras en un momento en el que la cabeza te sobrepasa, te traemos un truco que debería servirte para aliviar la carga y ganar unos momentos de claridad antes de seguir con tu día.

"No puedes eliminar los pensamientos luchando contra ellos. Pero puedes redirigir tu cerebro hacia un nuevo patrón - así los viejos pierden prioridad. No es supresión. Es entrenar a tu cerebro a cambiar cuando lo necesitas". Así explica esta influencer la técnica que muestra. Te invita a poner la mano en forma de garra sobre la mesa (o cualquier otra superficie lisa que tengas delante) y que te centres en levantar los dedos pulgar, medio y meñique. Después, vuelve a posarlos y levanta los dedos índice y anular. Repite este patrón durante un rato: primero un grupo de dedos y después del otro. Despacio, con calma, garantizando que levantas los dedos que toca.

Si hace falta, repítelo con la otra mano. Por inercia habrás empezado con tu mano dominante, así que intentarlo con la otra supondrá un esfuerzo mayor. Lo importante es que esta pequeña actividad ayuda a que tu cerebro redirija su atención, "ya no estás pensando en lo que estabas rumiando antes de hacerlo". Es una cuestión de foco activo, tu cerebro necesita prestar atención a lo nuevo y, al hacerlo, silencia todo lo demás. Cuanto más entrenes esto, menos le costará a tu cerebro cambiar su foco. Es un truco similar al de respirar al compás de ir abriendo y cerrando la mano. Trabajo junto a ti y todo lo que eres, no en contra.