Qué es el body count y por qué hay gente que le da tanta importancia al buscar pareja

Durante los últimos años, el término 'body count' se ha extendido mucho en redes, después de que el sector angloparlante lo popularizase y sirviese como base para innumerables contenidos virales. Lo controvertido de este concepto está en que sirve para contabilizar con cuántas personas has tenido sexo a lo largo de tu vida, y de ahí son muchas las reacciones que otras personas pueden tener al respecto.

Body count alto

Se estima que una persona media puede tener entre cuatro y diez parejas sexuales a lo largo de su vida. Esta media está calculada, por supuesto, teniendo en cuenta a las personas de todos los rangos de edad, y rara vez es representativa de las experiencias que han vivido las personas más jóvenes. En la actualidad, tener un body count que supere las cincuenta personas es bastante habitual, y solo a partir de cien personas podría hablarse de un body count realmente alto.

Body count bajo

Por el contrario, también son muchas las personas que, a pesar de su juventud, han encadenado una relación de pareja con otra, y que, debido a eso, tienen un body count muy bajo, aunque hayan tenido una vida sexual muy activa desde que llegaron a la edad adulta.

Orgullo o insulto

Hay personas que hablan de sus body counts con orgullo, sin importar si son bajos o altos. Pero, muy a menudo, en redes se critica a las personas con body counts altos, por su aparente promiscuidad. Lo cierto es que, si se piensa en términos de cantidad de sexo, las personas que han vivido gran parte de su juventud en pareja han tenido muchas más relaciones sexuales, y muchas veces el body count tiene más que ver con la fortuna que haya tenido alguien a la hora de encontrar parejas estables que con sus ansias de sexo. ¡Pero eso no significa que el body count no vaya a seguir dando mucho sobre lo que debatir en redes!