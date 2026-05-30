Si quieres repetir la Fase Obligatoria de Selectividad, ¿se te guardan las notas de la Fase Voluntaria?

En apenas unos días arrancan los exámenes de la PAU de 2026, y son muchos los que se están haciendo mil y una preguntas sobre cómo funciona el sistema de la Selectividad en nuestro país, y sobre cuál puede ser la mejor manera de conseguir la nota que necesitan para entrar en la carrera universitaria que más les gusta. Una de las situaciones más recurrentes es que un alumno o alumna consiga buenos resultados en los exámenes de la Fase Voluntaria, por ser de su especial interés, pero que no tenga las notas que le gustaría en la Fase Obligatoria. ¿Qué se puede hacer en esos casos?

Si quieres repetir las pruebas de la Fase Obligatoria, puedes hacerlo sin problema en la siguiente convocatoria. Pero, por desgracia, eso significa también que tendrás que repetir los exámenes de la Fase Voluntaria, con el riesgo de que las notas que consigas sean peores que en la primera convocatoria. Las notas que consigas en cualquiera de los exámenes no se guardan de una convocatoria para otra, ni por asignaturas sueltas ni por fases completas.

Además, debes tener en cuenta que las universidades admiten en primer lugar a las personas que se presentan con sus resultados de la primera convocatoria; si sobran plazas, podrán entrar también los que hayan ido a la segunda convocatoria. Si estás siendo tan exigente con tus resultados es, probablemente, porque quieres acceder a un grado universitario muy demandado; en ese caso, si decides probar a hacer la PAU una segunda vez, deberás esperar al curso siguiente a entrar en la carrera que quieres. ¡Y sobra decir que tendrás que pagar las tasas de todos los intentos que realices, así que piénsatelo bien!