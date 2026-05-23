¿Qué hacer si sientes ansiedad por tu pareja?

Qué esconde la ansiedad

Cuando una persona se siente ansiosa con respecto a otra, lo que está echando en falta es certeza. La ansiedad surge cuando no tenemos la seguridad de que algo vaya a salir bien, y eso en las relaciones de pareja se traduce con situaciones como: no saber si a alguien le gustas, no tener claras sus intenciones contigo, sospechar que su interés por ti se está disipando…

Qué debes pedir a tu pareja

Lo que hacen muchas personas cuando quieren certezas es pedir a sus parejas que hagan cosas muy concretas: "Necesito que me mandes mensajes con mayor frecuencia", "Quiero que me digas "Te quiero" todos los días", "Necesito que me digas cumplidos y cosas bonitas a menudo"... Pero eso son, en realidad, peticiones que no te satisfacerán, ya que sabrás que lo está haciendo por presión, y no porque es lo que realmente le apetece hacer o decir. Basta con que le expreses a tu pareja que necesitas más seguridad en la relación; después, déjale que te haga sentir esa seguridad como crea más acertado.

Qué hacer si la ansiedad no desaparece

Si pasa el tiempo y la ansiedad con tu pareja sigue ahí, deberás preguntarte si su forma de comportarse es algo que encaje con tus necesidades emocionales. Hay personas que no son compatibles en este aspecto, y no pasa nada por reconocerlo y decidir que la relación no puede seguir adelante. Lo que no tiene sentido es estar en pareja con alguien que te desestabilice.

¿Y si no depende de la pareja?

Pero, por otro lado, debes analizar una cuestión importante: si esa ansiedad que sientes está ahí con todas las relaciones de pareja que empiezas, tal vez el problema esté en ti y no en la compatibilidad. La ayuda psicológica es indispensable para tratar este tipo de apego ansioso hacia la pareja, y deberás trabajar en ello para que no se convierta en un impedimento a la hora de forjar un romance saludable.