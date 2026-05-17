¿Es posible tener demasiados amigos? El número de Dunbar y los límites de tu cerebro

A principios de los años 90, el antropólogo británico Robin Dunbar estableció una teoría que hoy es fundamental para entender la sociología moderna. Tras estudiar el comportamiento de diferentes primates y compararlo con el desarrollo cerebral humano, concluyó que nuestra mente solo está programada para gestionar un círculo social de aproximadamente 150 personas. Este "número de Dunbar" representa la cantidad de individuos con los que podemos mantener una relación estable, sabiendo quiénes son y cómo se relacionan entre sí.

Este límite no es arbitrario. Mantener una amistad requiere un esfuerzo cognitivo inmenso: recordar historias compartidas, gustos, parentescos y mantener una confianza mutua. Según Dunbar, nuestro círculo se organiza en capas concéntricas. La primera capa, la más íntima, suele incluir a unas cinco personas (pareja y amigos muy cercanos). La siguiente llega a las 15, que son los amigos íntimos. A partir de ahí, los círculos se expanden hasta llegar a esos 150 contactos que constituyen nuestro límite de "conocidos significativos".

La llegada de plataformas como Instagram o Facebook ha creado la ilusión de que este límite ha desaparecido. Sin embargo, los estudios demuestran que, aunque tengamos 2.000 seguidores, seguimos interactuando de forma recurrente con el mismo grupo reducido. El exceso de información sobre personas con las que no tenemos un vínculo real genera lo que se llama "fatiga social", una sensación de agobio por intentar procesar las vidas de individuos que, biológicamente, nuestro cerebro no puede clasificar como amigos.

Entender el número de Dunbar nos ayuda a gestionar mejor nuestras expectativas y nuestra energía. En lugar de intentar llegar a todo el mundo, la salud emocional reside en priorizar las capas internas de nuestro círculo. La calidad del vínculo siempre será más sostenible para nuestra estructura cerebral que la cantidad de interacciones superficiales que el entorno digital nos empuja a acumular.