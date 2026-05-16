El origen pagano de los días de la semana: una herencia estelar en tu calendario

¿Alguna ves te has parado a pensar en el origen del nombre de los días de la semana? La estructura de la semana de siete días fue adoptada por los romanos, quienes se inspiraron en el sistema babilónico. Para ellos, cada día estaba dedicado a uno de los siete cuerpos celestes que eran visibles a simple vista y que, según su cosmología, orbitaban alrededor de la Tierra. Esta jerarquía astral se trasladó al latín y, con el paso de los siglos, evolucionó hasta el castellano actual, manteniendo casi intacta su referencia original a los astros.

El lunes está dedicado a la Luna (Lunae dies), el satélite que rige los ciclos nocturnos. El martes debe su nombre a Marte (Martis dies), el planeta rojo asociado al dios de la guerra. El miércoles pertenece a Mercurio (Mercurii dies), el mensajero de pies alados, mientras que el jueves rinde honores a Júpiter (Iovis dies), el soberano del Olimpo. El viernes, por su parte, evoca a Venus (Veneris dies), la diosa del amor y la belleza, cuyo brillo destaca en el amanecer y el atardecer.

La ruptura de esta lógica planetaria en español llega con el fin de semana. Mientras que en inglés el sábado (Saturday) mantiene la referencia a Saturno, en español el término deriva del shabbat hebreo, introducido por la influencia judeocristiana.

Lo mismo ocurre con el domingo, que sustituyó al día del Sol (Dies Solis) por el Dies Dominicus o día del Señor. A pesar de estos cambios religiosos, la mayor parte de nuestra semana sigue siendo un homenaje a los cielos, demostrando que incluso en la era atómica seguimos midiendo el tiempo con los ojos de los antiguos astrónomos.