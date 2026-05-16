¿Es posible enamorarse de alguien a través de una pantalla?

El auge de las aplicaciones de citas y las redes sociales ha creado un nuevo escenario afectivo donde el primer contacto suele ser estrictamente visual y textual. Millones de personas aseguran haber sentido una conexión profunda e incluso amorosa antes de conocerse en persona. Sin embargo, la psicología advierte que este fenómeno se apoya a menudo en la idealización. Al carecer de toda la información que proporciona el contacto físico —como el olor, el tono de voz real o los gestos espontáneos—, el cerebro tiende a rellenar los huecos con proyecciones de sus propios deseos.

Desde el punto de vista neuroquímico, la dopamina juega un papel crucial en este proceso. Recibir una notificación o un mensaje de una persona que nos interesa activa el sistema de recompensa del cerebro de la misma manera que lo hace una interacción física. Esta gratificación instantánea puede crear una falsa sensación de intimidad.

Los expertos denominan a este vínculo "hiperpersonal", ya que la comunicación digital permite a los individuos editar su mejor versión, eliminando las aristas e imperfecciones que se revelan de forma natural en el tú a tú.

No obstante, el amor digital no carece de bases reales. Compartir valores, miedos y proyectos a través de la escritura puede generar una vulnerabilidad emocional que a veces tarda más en aparecer en una cita convencional. La clave reside en la transición. El reto de estas relaciones ocurre en el momento del encuentro físico, cuando la construcción mental debe enfrentarse a la realidad biológica. Es en ese choque donde se decide si la conexión sobrevive al fin de la pantalla o si se desvanece como un espejismo tecnológico.