Estas son las comunidades autónomas que sacan mejores notas en Selectividad

Extremadura

Extremadura lidera la lista con una nota media de 6,83 entre sus alumnos, listos para ir a sus universidades favoritas, dentro o fuera de su territorio.

Aragón

En segunda posición, a Extremadura le sigue muy de cerca Aragón, con una nota media de 6,8.

Región de Murcia

Los murcianos también parecen ser muy habilidosos en las pruebas de acceso a la universidad, con una nota media de 6,72.

Castilla-La Mancha

Otros que saben cómo hincar codos son los alumnos de Castilla-La Mancha, con una nota media de 6,7.

Mix territorial

Con una nota de 6,67, tenemos un empate entre cuatro territorios: Asturias, Castilla y León, La Rioja y la Comunidad Foral de Navarra.

País Vasco

Los vascos también obtienen resultados destacados, con una nota media de 6,61.

Galicia

Por el ecuador encontramos a Galicia, que tiene una nota media de 6,54.

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid es, de entre las comunidades con poblaciones muy grandes, la que obtiene mejores notas en Selectividad, con un 6,49 de media.

Comunidad Valenciana

Casi en el mismo nivel está la Comunidad Valenciana, con un 6,48.

Cantabria

Y en los puestos de descenso tenemos a Cantabria, con un 6,47.

Cataluña

Cataluña, que se queda con un 6,37.

Andalucía

Andalucía se queda también un poquito abajo, con una media de 6,24.

Canarias

Y las islas se llevan la peor parte: Canarias no se distancia demasiado de Andalucía, con un 6,225.

Baleares

Pero Baleares tiene la mala suerte de ser la única que baja del 6, con un 5,99 de nota media en las pruebas de acceso a la universidad. ¡Toca ponerse las pilas en 2026 para que esto no se repita!