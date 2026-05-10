POR TERRITORIOS
Estas son las comunidades autónomas que sacan mejores notas en Selectividad
Cada territorio del país obtiene resultados muy distintos en las pruebas de acceso a la universidad. Hoy hacemos un repaso a todas las comunidades autónomas y a la nota media que obtuvieron sus alumnos en 2025.
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Extremadura
Extremadura lidera la lista con una nota media de 6,83 entre sus alumnos, listos para ir a sus universidades favoritas, dentro o fuera de su territorio.
Aragón
En segunda posición, a Extremadura le sigue muy de cerca Aragón, con una nota media de 6,8.
Región de Murcia
Los murcianos también parecen ser muy habilidosos en las pruebas de acceso a la universidad, con una nota media de 6,72.
Castilla-La Mancha
Otros que saben cómo hincar codos son los alumnos de Castilla-La Mancha, con una nota media de 6,7.
Mix territorial
Con una nota de 6,67, tenemos un empate entre cuatro territorios: Asturias, Castilla y León, La Rioja y la Comunidad Foral de Navarra.
País Vasco
Los vascos también obtienen resultados destacados, con una nota media de 6,61.
Galicia
Por el ecuador encontramos a Galicia, que tiene una nota media de 6,54.
Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid es, de entre las comunidades con poblaciones muy grandes, la que obtiene mejores notas en Selectividad, con un 6,49 de media.
Comunidad Valenciana
Casi en el mismo nivel está la Comunidad Valenciana, con un 6,48.
Cantabria
Y en los puestos de descenso tenemos a Cantabria, con un 6,47.
Cataluña
Cataluña, que se queda con un 6,37.
Andalucía
Andalucía se queda también un poquito abajo, con una media de 6,24.
Canarias
Y las islas se llevan la peor parte: Canarias no se distancia demasiado de Andalucía, con un 6,225.
Baleares
Pero Baleares tiene la mala suerte de ser la única que baja del 6, con un 5,99 de nota media en las pruebas de acceso a la universidad. ¡Toca ponerse las pilas en 2026 para que esto no se repita!
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